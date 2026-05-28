Google Play Store Aktion: Diese 55 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Am Donnerstag gibt es im Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die neuen Stimmen für Gemini, über das Update für die Pixel Buds und natürlich auch über die YouTube KI-Labels. Informiert euch auch über das starke Wachstum von Google TV.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 28.05.2026

YouTube: KI-generierte Inhalte fluten die Videoplattform – jetzt gibt es neue KI-Markierungen (Screenshot)

Apps
Garage Ringtones Pro
Garage Ringtones Pro
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Garage Ringtones Pro
Entwickler: Appflow Software
Preis: Kostenlos
Photos Charging Slideshow
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Photos Charging Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Spiegel ◎
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Spiegel ◎
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
QR-Code-Generator & Scanner
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Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Smart navigation bar - navbar
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Smart navigation bar - navbar
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Spirits Gate Ghost Box
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Spirits Gate Ghost Box
Entwickler: White Light EVP
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Stabilize Video: Stable Video
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Stabilize Video: Stable Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
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Reverse Video
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Reverse Video
Entwickler: SwiperyLab
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Kontakt Veranstalter
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Kontakt Veranstalter
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Compress Video - Resize Video
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Compress Video - Resize Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Pixel Analog Watch face
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Pixel Analog Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Informer X: Watch face
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Informer X: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Gemini: Neue Stimmen für den KI-ChatBot starten – neue Auswahl und neues Design sind da (Screenshots)

Pixel Buds: Update bringt verbesserte Performance und erhöhte Sicherheit auf Googles smarte Kopfhörer




pixel aktionen angebote google store amazon

Spiele
Circle Dash
Circle Dash
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Circle Dash
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
RUSTY: Island Survival Pro
RUSTY: Island Survival Pro
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RUSTY: Island Survival Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Burning Sky VIP
Burning Sky VIP
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Burning Sky VIP
Entwickler: SHMUP Games
Preis: 1,99 €
Fruit Frenzy Tiles
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Fruit Frenzy Tiles
Entwickler: Gamezilla
Preis: Kostenlos
Stickman Legends: Kampf-spiele
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Stickman Legends: Kampf-spiele
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Crazy Running Bird
Crazy Running Bird
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Crazy Running Bird
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Heroes Infinity Premium
Heroes Infinity Premium
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Heroes Infinity Premium
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
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Summoners Era: Idle Strategy
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Survival Island: Evolve Pro
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Survival Island: Evolve Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Braincup
Braincup
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Braincup
Entwickler: Simon Schubert-OLD
Preis: Kostenlos
Chicken Tournament
Chicken Tournament
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Chicken Tournament
Entwickler: Sascha Hlusiak
Preis: Kostenlos
Blocks Falling - Puzzle
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Blocks Falling - Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Beautiful Line - Maths is fun
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Beautiful Line - Maths is fun
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Dead God Land - Light Survival
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Dead God Land - Light Survival
Entwickler: MAD PIXEL
Preis: Kostenlos
Brain teaser puzzles
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Brain teaser puzzles
Entwickler: ExoPlay Interactive
Preis: Kostenlos
[365fun] Jewel Match
[365fun] Jewel Match
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[365fun] Jewel Match
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] PipeMan
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[365fun] PipeMan
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Scroll Match3
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[365fun] Scroll Match3
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Apart2
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[365fun] Apart2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Balance Game
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[365fun] Balance Game
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
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Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Tap and Popping Battle Puzzle
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Tap and Popping Battle Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Avalar: Shadow War Premium
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Avalar: Shadow War Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
SciFi Survivor Premium
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SciFi Survivor Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
King of Defense 2: TD Premium
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King of Defense 2: TD Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos

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Icon Packs
Turqoise - Icon Pack
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Turqoise - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
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ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Zamrud Turqoise - Icon Pack
Zamrud Turqoise - Icon Pack
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Zamrud Turqoise - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Garis Light - Lines Icon Pack
Garis Light - Lines Icon Pack
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Garis Light - Lines Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Pinkdiant - Icon Pack
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Pinkdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Hexa Crop - Icon Pack
Hexa Crop - Icon Pack
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Hexa Crop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Lime - icon pack
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Lime - icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Hexanet White - Icon Pack
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Hexanet White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Hexaring - Icon Pack
Hexaring - Icon Pack
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Hexaring - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
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WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

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