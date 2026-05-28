Gemini: Neue Stimmen für den KI-ChatBot starten – neue Auswahl und neues Design sind da (Screenshots)

Rund um Gemini hat es in den letzten beiden Wochen sehr viele Updates gegeben, die sowohl neue Funktionen als auch Oberflächen und Designs im Gepäck hatten. Jetzt steht eine Aktualisierung auf weiterer Ebene an, denn der KI-ChatBot erhält eine veränderte Stimmenauswahl sowie zwei zusätzliche Stimmen, mit denen man die Nutzer überzeugen will. Diese gelten sowohl für Gemini als auch Gemini Live.



Googles KI-ChatBot Gemini kann den Nutzern nicht nur mit angepassten Inhalten antworten, sondern auch mit einer ausgewählten Stimme. Seit jeher lässt sich die für die Sprachausgabe zu verwendende Stimme festlegen, wobei die Auswahl im Laufe der Jahre immer wieder verändert worden ist – schon damals angefangen beim Google Assistant. Früher gab es die Wahl zwischen weiblicher oder männlicher Stimme, heute ist man eher Neutral unterwegs und beschreibt die Stimmlage und Tonalität.

Im Zuge des jüngsten Updates, das jetzt für alle Nutzer ausgerollt wird, gibt es sowohl eine neue Stimmenauswahl als auch zwei zusätzliche Stimmen. Neu dazugestoßen sind „Flare“ und „Glow“, die die jetzt nicht mehr verfügbaren Stimmen „Nova“ und „Lyra“ ersetzen. Man hat aber nicht nur die beiden Stimmen entfernt, sondern leider auch die zusätzliche Beschreibung der Tonlage. Auf folgendem Screenshot seht ihr, dass die Stimmenauswahl nur noch eine Liste ohne Details bietet.

Warum man sich vom alten Design verabschiedet hat, dass die Stimmenauswahl in Form eines Karussells bot und noch dazu eine kurze Beschreibung der Stimme bereithielt, lässt sich nicht sagen. Man könnte vermuten, dass der Umfang der verfügbaren Stimmen schon bald stark ausgebaut werden soll und vielleicht vollständig angepasst werden könnte. Wenn wir uns Geminis Audio-Fähigkeiten und Geminis musikalische Talente ansehen, zeigt sich, dass es praktisch keine Grenzen mehr gibt.

Alle Nutzer könnten rein technisch die Möglichkeit haben, ihre eigenen Stimmen anzulegen und sich nicht mehr auf die Vorauswahl zu beschränken. Noch ist es nicht so weit, doch zu einem vollständigen Gemini-Avatar gehört natürlich auch eine vertraute Stimme.

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