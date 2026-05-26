Android: Mein Gerät finden informiert über Ankunft und Abreise – neue Standortbenachrichtigung für Kontakte

Mit der Google-Plattform Mein Gerät finden lassen sich nicht nur die eigenen Geräte aufspüren, sondern seit langer Zeit auch der freigegebene Standort von anderen Personen aufrufen. Die Standortfreigabe ermöglicht es, den aktuellen Aufenthaltsort einer Person abzurufen, wobei das häufig dafür genutzt werden dürfte, sich an einem festgelegten Ort zu treffen. Jetzt wird eine neue Benachrichtigungsfunktion für viele Nutzer ausgerollt.



Die Standortfreigabe in der Google-App Mein Gerät finden kann sehr hilfreich sein, um sich mit anderen Personen zu treffen oder das Eintreffen an einem bestimmten Ort sicherzustellen. Allerdings muss die App dafür immer wieder geöffnet werden, um den jeweils aktuellen Standort abzurufen und zu klären, ob die Person bereits am erwarteten Ort eingetroffen ist. Das ändert sich mit dem jüngsten Update.

Jetzt wird eine Benachrichtigungsfunktion für die ersten Nutzer ausgerollt, mit denen sich eine Art Zielstandort einrichten lässt. Sobald die Person an diesem Standort eintrifft, kann man sich darüber benachrichtigen lassen. Somit lässt sich auch ganz ohne ständiges Tracking herausfinden, wenn die Person am Ziel ist, sich bereits am vereinbarten Treffpunkt befindet oder einfach eine feestgelegte Wegmarke genommen hat.

Das Ganze funktioniert aber auch in die andere Richtung: Es lässt sich festlegen, dass eine Benachrichtigung erfolgen soll, wenn die Person einen ausgewählten Ort wieder verlässt. Ich denke, dass kann auch für den täglichen Arbeitsweg des Partners sehr praktisch sein oder für den Schulweg des Kindes. Eine geheime Überwachung ist allerdings nicht möglich, denn die getrackte Person wird darüber informiert, dass der Partner einen Alarm aktiviert hat.

Die neue Version 3.1.608-5 wird in diesen Tagen für die ersten Android-Nutzer ausgerollt.

» Fitbit Air: Googles neuer Fitnesstracker ohne Display ist da! Verkaufsstart für den dezenten KI-Tracker

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 26.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.