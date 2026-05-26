YouTube: Google testet neue Navigation ohne Abos – die Android-App wird wohl umgebaut (Screenshots)

Googles Entwickler und Designer testen immer wieder neue Oberflächenkonzepte, das gilt auch für YouTube und die mobile App der Videoplattform. Jetzt taucht bei ersten Nutzern eine veränderte Navigation auf, die einen wichtigen Bereich vom unteren an den oberen Rand verlegt: Die Abos sind im Testlauf kein Teil der Hauptnavigation mehr, sondern werden zu einer Art Filter degradiert.



In den letzten Monaten haben Googles Entwickler und Designer einiges bei YouTube umgebaut und jetzt startet schon der nächste Testlauf, der sich in diesen Tagen bei einigen Nutzern zeigt. Das über einen längeren Zeitraum nicht angetastete Navigationsmenü am unteren Rand verliert einen Eintrag, der an eine andere Stelle wandert: Die Abos sind am oberen Displayrand zu finden, so wie ihr das auf dem unten eingebundene Screenshot sehen könnt.

Am unteren Rand bleiben natürlich der Home-Tab und die Shorts bestehen, die beide für YouTube selbst sehr relevant sind. Daneben findet sich weiterhin der Button zum Erstellen neuer Inhalte bzw. zum Upload und schlussendlich die Verlinkung des eigenen Profils. Durch diesen Umbau rückt der Create-Button interessanterweise weniger in den Vordergrund, denn dieser ist nicht mehr hervorgehoben und auch nicht mehr mittig positioniert.

Am oberen Rand ist jetzt das Menü für die Abos (Subscriptions) und ist als eine Art Filter bzw. Tabreiter für die Startseite umgesetzt. Gut möglich, dass man zukünftig weitere Tabs hinzufügen möchte, um den Nutzern KI-basiert oder anderweitig Inhalte zu empfehlen. Ohnehin kann man den Eindruck gewinnen, dass die abonnierten Inhalte abgewertet werden sollen. Das passt zu Googles Strategie, den Nutzern nur noch KI-Empfehlungen vorsetzen zu wollen.

Aktuell ist es nur ein Testlauf, der von YouTube auch bestätigt worden ist, doch es ist unklar, welche Pläne damit verfolgt werden und wie hoch die Wahrscheinlichkeit für einen Rollout ist.

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