Smart Home: Google plant viele neue Smart Speaker und Kameras – Referenzdesign für Gemini-Geräte

Google hat große Pläne mit Gemini for Home und will die eigene KI auf möglichst viele Geräte bringen, auch wenn man derzeit noch mit fest angezogener Handbremse unterwegs ist. Jetzt will man es bestehenden und neuen Hardware-Partnern so leicht wie möglich machen und präsentiert ein Referenzdesign für Kameras und Smart Speaker, das praktisch von Beginn an bereit zur Produktion ist.



Google hat schon vor Monaten den Start von Gemini for Home angekündigt, doch bis heute ist die KI nicht auf allen Smart Speakern und Smart Displays angekommen – ohne, dass man das näher begründet hätte. Gleichzeitig gibt man jetzt auch bei neuen Geräten Gas und ist offenbar auf der Suche nach Partnern, die die Gemini-KI in neue Produkte bringen wollen. Das Google Home-Team präsentiert Referenzdesigns für Smarte Kameras und Smart Speaker, das als Komplettlösung vollständig validiert ist.

Das Referenzdesign umfasst zum einen das Datenblatt und vollständig getestete und aufeinander abgestimmte Komponenten wie SoCs, Sensoren und Mikrofone, die man gemeinsam mit Partnern wie amlogic, Sei Robotics und Apical entwickelt hat. Interessierte Hersteller können auf diese Komponenten zugreifen und ganz ohne lange Testphase ihre eigenen Produkte im Smart Home-Bereich auf den Markt bringen – natürlich optimiert für Gemini.

Google spricht davon, dass das Kamera-Referenzdesign dafür sorgt, dass Partner lange Entwicklungszyklen umgehen und leistungsstarke Gemini-fähige Kameras auf den Markt bringen können. Das Smart Speaker Reference Design ermöglicht es den Unternehmen, HiFi-Lautsprecher zu entwickeln, die das volle Gemini-Spracherlebnis unterstützen und als Steuerzentrale für das Zuhause fungieren können.

Es bleibt abzuwarten, wie viele Hersteller auf diesen Zug aufspringen und ob das nicht eher zur Flut von Billiggeräten wird – was Google rein für die schnelle Verbreitung von Gemini for Home aber wohl erst einmal in Kauf nehmen würde. Vielleicht wäre es auch eine gute Idee, selbst endlich den vor acht Monaten angekündigten Smart Speaker und das dazugehörige Smart Display auf den Markt zu bringen.

» Smart Home: Wo bleiben die neuen Google-Produkte? Google Home Speaker und Google Home Display

[Google Blog]

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