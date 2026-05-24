Gemini: 900 Millionen Nutzer, 15x mehr Anfragen als vor einem Jahr und mehr – Google nennt gewaltige Zahlen

Google ist mit dem KI-Modell Gemini schon seit langer Zeit auf der Überholspur, legt mehrmals wöchentlich mit vielen starken Neuerungen nach und dürfte wohl kurz vor dem Sprung an die Spitze stehen: In dieser Woche hat man beeindruckende Nutzungszahlen genannt und gezeigt, dass das Gemini-Wachstum ein solch rasantes Tempo aufgenommen hat, dass einem schwindlig werden kann. Hier findet ihr die wichtigsten Zahlen.



Wie sich die Zeiten verändern: Vor drei Jahren galt ausgerechnet KI-Pionier Google noch als KI-Verlierer. Vor zwei Jahren sprachen Beobachter von einem Panikmodus innerhalb des Unternehmens. Vor gut einem Jahr hat Google ein extremes Tempo aufgenommen und ist enorm selbstsicher im KI-Bereich aufgetreten und heute hat sich das Bild vollkommen verändert: Im KI-Bereich kommen weder Nutzer noch Unternehmen und auch nicht die Konkurrenz an Google vorbei. Gefühlt dominiert das Unternehmen schon heute den gesamten KI-Bereich oder ist auf dem Weg dahin.

Diese Einschätzung hat man in dieser Woche auf der Eröffnungs-Keynote Google I/O mit vielen interessanten Fakten und Einblicken untermauert. Schauen wir uns die wichtigsten Daten einmal an: Die Gemini-App hat 900 Millionen monatliche Nutzer und hat ihre Verbreitung damit im Vergleich zum Vorjahr (400 Millionen Nutzer) mehr als verdoppelt. Gleichzeitig hat sich die Anzahl der Gemini-Anfragen versiebenfacht. Unter dem Strich bedeutet das, dass Gemini 15x so viel Fragen beantwortet wie vor einem Jahr.

Erfolgreich ist man auch im Bereich der Gemini-Integrationen in andere Apps: Die KI-Übersichten in der Google-Suche haben 2,5 Milliarden monatliche Nutzer und der KI-Modus hat mehr als eine Milliarde monatliche Nutzer. Gleichzeitig hat das Unternehmen mittlerweile 13 Google-Apps mit mehr als einer Milliarde Nutzer und sogar fünf Google-Apps mit mehr als drei Milliarden Nutzern. Unnötig zu sagen, dass in all diesen Produkten mittlerweile die Gemini-KI inkludiert ist.









Enorm potenziert haben sich auch die von der Gemini-KI verarbeiteten Tokens: Noch vor zwei Jahren lag man bei 9,7 Billionen Tokens pro Monat, ein Jahr später waren es wahnsinnige 480 Billionen Tokens. Heute verarbeitet Gemini 3,2 Quadrillionen Token pro Monat – das ist eine Zahl mit 24 Nullen. Und wie ihr in obiger Grafik sehen könnt, dürfte die Tendenz auch weiterhin stark steigend sein.

Nicht nur in den Google-Produkten geht es für Gemini voran, sondern auch extern: Mittlerweile gibt es 8,5 Millionen Entwickler monatlich, die mit den Google-Modellen arbeiten. Die Gemini-API verarbeitet 19 Milliarden Token pro Minute und es haben bereits 375 Großkunden mehr als 1 Billion Token verarbeitet.

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Das sind schon gewaltige Zahlen und es ist zu erwarten, dass die Potenzierungen noch einige Jahre weitergehen werden. Laut Marktforschern hat übrigens auch ChatGPT als Marktführer 900 Millionen Nutzer im Monat, sodass Gemini mittlerweile auf Augenhöhe ist und in Kürze die Marktführerschaft übernehmen sollte.

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[Google I/O Keynote (YouTube)]

Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.