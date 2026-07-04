Pixel Watch 5 Pro: Großer Umbau bei den Smartwatches – neuer Leak verrät Googles geplante Modelle

Schon in wenigen Wochen könnte Google die Pixel Watch 5 vorstellen, die auch in diesem Jahr wieder in vier unterschiedlichen Varianten erscheinen soll. Dank fleißiger Leaker haben wir in den letzten Wochen einiges über die Smartwatches erfahren, die in diesem Jahr mit einer großen Portfolio-Veränderung überraschen könnten: Wahrscheinlich wird es erstmals eine Pixel Watch 5 Pro geben.



Google steht bereits vor der fünften Smartwatch-Generation aus eigenem Hause und könnte erstmals seit zwei Jahren einen Portfolio-Umbau anstreben. Damals wurden mit der dritten Generation die zwei Größen 41mm und 45mm eingeführt, was die Anzahl der verfügbaren Geräte verdoppelt hat. Ein aktueller Leak aus offizielle Quelle verrät uns jetzt, dass es in diesem Jahr zwar bei vier Geräten bleibt, diese aber neu organisiert werden.

Diese Pixel Watch 5 kommen

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Obige Liste der Pixel Watch 5 Smartwatches ist in dieser Woche durch die US-amerikanische Telekommunikationsbehörde FCC geleakt worden. Jedes Gerät, das eine drahtlose Verbindung aufbauen kann, benötigt in den USA eine offizielle Anmeldung bei der FCC. Leider wissen wir nicht, welches Modell sich hinter welchem internen Code versteckt, aber das ist in diesem Fall auch gar nicht so relevant. Viel interessant ist zunächst, dass es auch in diesem Jahr vier Modelle gibt.

Noch sehr viel interessanter wird es bei den Details: Denn laut FCC werden alle vier Modelle die LTE-Anbindung unterstützen, womit es in diesem Jahr offenbar keine Wifi-only Variante mehr geben wird. Weil wir aber auch nicht mit vier unterschiedlichen Smartwatch-Größen rechnen, erscheinen zwei Pro-Modelle sehr wahrscheinlich.









Pixel Watch 5 Pro

Statt der bisherigen Differenzierung in LTE oder Wifi und 41mm oder 45mm dürfte es in diesem Jahr die Unterscheidung zwischen Standardmodell und Pro-Modell geben. Auch die Pixel-Smartphones wurden erst nach mehreren Generationen auf das Pro-Konzept umgestellt. Eine andere Erklärung kann es kaum geben und mit Blick auf Googles Pixel-Portfolio ergibt das durchaus Sinn. Denn wir haben Pixel Pro-Smartphones und wir haben Pixel Buds Pro. Die Konkurrenz setzt ebenfalls auf dieses Konzept.

Nach wie vor bleibt allerdings festzuhalten, dass es keine konkrete Information zum Pro-Modell gibt. Auch ein Irrtum beim FCC-Eintrag wäre möglich, würde ich allerdings ausschließen. Immerhin sprechen wir von einer Telekommunikationsbehörde mit offiziellen Zulassungsdaten und nicht von einem kleinen Onlinehändler oder Ähnlichem. Die Daten dürften korrekt sein, sodass beide bzw. alle vier Smartwatches sowohl LTE als auch Wifi unterstützen werden.

Auch aus Sicht des Endpreises könnte eine Differenzierung sinnvoll sein und dafür sorgen, dass der Preis des Grundmodells nicht steigen muss. In wenigen Wochen wissen wir mehr…

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.