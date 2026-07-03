Snapseed: Googles neue Kamera-App erhält ein starkes Update – bringt Hilfslinien, Waage & mehr (Screenshots)

Google hat erst vor wenigen Monaten die neue Kamera-App Snapseed Kamera für Android gestartet und jetzt gibt es das erste große Update, das eine Reihe von praktischen Hilfsmitteln im Gepäck hat. Gleich drei neue Tools sollen den Nutzern dabei helfen, das perfekte Foto zu schießen – und das völlig klassisch, ohne KI-Optimierungen oder sonstige Manipulationen am Bild.



Die noch recht junge Snapseed Kamera ist im Februar erstmals für Android gestartet und positioniert sich völlig anders als andere Kamera-Anwendungen für Android oder aus dem Hause Google. Man setzt auf simple Filter, eine Art Retrofotografie und keine sichtbaren KI-Tricks oder sonstige Bearbeitungen und Filter. Jetzt gibt es das erste große Update, bei dem dieser Weg unbeirrt fortgesetzt wird.

Das Update bringt drei neue Einstellungsmöglichkeiten für die Oberfläche der Kamera-App. Im ersten Punkt geht es nur um eine visuelle Anpassung der Oberfläche, wobei das aufgrund der recht dominanten Flächen auch Auswirkungen haben kann. Zur wahl stehen sechs verschiedene Designs, die ihr auf obigem Screenshot aufgelistet seht: Editor, Dusk, Negative, Steel, Haze und Depth. Die Farbe hat keine Funktion und ändert nichts am Verhalten der Kamera-App.

Anders ist es beim zweiten Punkt, der sehr hilfreich sein kann. Denn es zeigt die bekannten Gitterlinien direkt im Kamerabild. Eine solche Funktion bietet praktisch jede Kamera-App, der durchschnittliche Nutzer dürfte das aber eher abschalten. Zur wahl stehen das Ausblenden der Gitterlinien, eine Drittelung, ein quadratisches Muster oder die bekannte Golden Ratio.









Spannend wird es bei der dritten Neuerung, die mir persönlich aus einer Kamera-App bisher noch nicht bekannt gewesen ist: Eine Art Wasserwaage kann visuell darüber informieren, ob das Smartphone gerade gehalten wird. Wer aus unterschiedlichsten Gründen manchmal nicht sicher ist, könnte das sehr hilfreich finden. Zur Auswahl stehen auch bei diesem Punkt drei verschiedene Darstellungen. Alternativ lässt sich das natürlich auch abschalten.

Auf obigem Screenshot könnt ihr sowohl das Gitter als auch die Linie für die Waage im Einsatz sehen. Die neue Version 4.0.8 der Snapseed-Kamera wird seit wenigen Stunden direkt über den Google Play Store ausgerollt und sollte schon bald bei allen Nutzern angekommen sein. Probiert diese App doch einfach einmal aus.

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