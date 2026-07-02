Gemini Omni Flash: Google startet neuen KI-Mediengenerator – erzeugt Videos zum kleinen Preis (Video)

Google baut die medialen Fähigkeiten von Gemini weiter aus und hat jetzt das kürzlich angekündigte Gemini Omni Flash veröffentlicht, mit dem die Nutzer Videos sowohl erstellen als auch bearbeiten können. Das neue KI-Modell weiß auch in der Flash-Variante zu überzeugen, die besonders schnell und kosteneffizient arbeiten soll. Ein Beispielvideo zeigt, welche Fähigkeiten darin stecken.



Wir haben bereits über den Neustart von Gemini Nano Banana 2 Lite berichtet, das besonders schnell und kosteneffizient Bilder erstellen und bearbeiten kann. Gleichzeitig hat man auch dem brandneuen Videogenerator eine Flash-Version spendiert, die jetzt für alle interessierten Nutzer startet: Das neue Gemini Omni Flash startet für interessierte Entwickler im Google AI Studio oder auch die Gemini-API.

Gemini Omni Flash bringt einige Stärken mit, wie die konversationelle Videobearbeitung, die Videos in natürlicher Sprache bearbeiten und verfeinern lässt. Außerdem gibt es die multimodale Referenzierung, die die Kombination von Text, Bild und Video in der Eingabe ermöglicht. Gemini Omni greift auf das Wissen von Gemini zurück, um physikalisch, biologisch und geschichtlich möglichst korrekt zu arbeiten und eine starke Erzähllogik zu bieten.

Gemini Omni im Einsatz

Wir haben euch Gemini Omni in den letzten Wochen hier im Blog bereits ausführlich vorgestellt: Wir haben euch vier Gemini Omni-Videobeispiel gezeigt, den neuen Gemini Omni Mediengenerator, die Gemini Omni-Videos aus Fakten und das Umwandeln von Bildern in Video mit Gemini Omni.

Die neue Flash-Variante soll besonders preisbewusst sein und ist mit 10 Cent pro Videosekunde laut Google konkurrenzfähig. Dabei gibt es aber noch einige Einschränkungen, wie etwa das Limit auf 10 Sekunden, der derzeit noch fehlende Upload von Audioreferenzen sowie eine noch nicht vollständig ausgereifte Charakterkonsistenz.

» Gemini Nano Banana 2 Lite: Google startet ganz neues KI-Modell für schnelle, effiziente Bildgenerierung (Video)

[Google-Blog]

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