Gemini Omni: Das ist Googles neuer Mediengenerator – erstellt beeindruckende Videos aus Bildern (Galerie)

Vor wenigen Wochen wurde der neuen KI-Mediengenerator Gemini Omni vorgestellt, der umfangreiche Möglichkeiten zur Erstellung und Bearbeitung von Videos mitbringt. Heute zeigen wir euch, wie Omni auf Basis mehrerer Quellmedien und kurzer Prompts beeindruckende Videos erstellen kann. Dank starker Referenzierungsfunktion lassen sich Text, Bild, Audio und Video verwenden.



Mit dem neuen KI-Mediengenerator Gemini Omni bringt Google die medialen Funktionen von Gemini unter ein Dach. Dabei konzentriert man sich zunächst auf den Videogenerator mit seinen Fähigkeiten zum Erstellen und Bearbeiten von Videos. In naher Zukunft sollen weitere Medientypen dazustoßen, die dann auch interaktive Welten und weitere bisher nicht angekündigte Dinge erzeugen können.

Wir haben euch bereits die starken Videobearbeitungsmöglichkeiten von Gemini Omni und die Videogenerierung auf Basis von Fakten und Logik vorgestellt, die mit vielen Beispielvideos zu beeindrucken wissen. Heute zeigen wir euch im letzten Kapitel dieser Vorstellung die Referenzierungsfunktion, die es erlaubt, aus mehreren Quellmedien ein Video zu erstellen. Mit Gemini Omni kann aus jeder Referenz – von Text über Bild bis Video und Audio – ein neues Video erstellt werden.

In den unten eingebundenen Beispielvideos könnt ihr sehen, wie Gemini Omni aus mehreren Videos und Bildern ein neues Video erstellt, das diese Elemente enthält. Der Prompt ist sozusagen die Regieanweisung, über die festgelegt werden kann, wie die referenzierten Objekte verwendet werden sollen. Die Prompts haben wir euch zur Nachahmung im englischen Original eingebunden.









Referenziert alles

Omni verwandelt jede Referenz – sei es Bild, Text, Video oder Audio – in ein einziges, stimmiges Ergebnis. Während zu Beginn erstmal nur Sprachreferenzen für Audio unterstützt werden, werden wir schon bald weitere Arten von Audio-Eingaben einführen.

Prompt: Dynamic sci-fi film style video based on image_0.png. Elements light up similar to video_0.mp4 synchronized to the beat of the music from audio_0.wav.

Prompt: Referring to the extreme camera movement, perspective, and distortion in video-0, create a front-facing full-body walk cycle of the character from image-0, quickly style-shifting into multiple visual styles during the walk cycle, starting from realistic cinema. Keep the environment, only change styles. Hard cut backgrounds always centering the sky. Continuous walking, continuous audio, and style shifts in perfect sync to the beat of the audio. Cinematic, 16:9.

Prompt: Add harp sounds synchronized to when I touch each fern leaf. Change the leaf structure to all resemble semi translucent 3d bioluminescent plant life, with bioluminescent fireflies flying around it that react as I play, in sync with the sounds, subtle bokeh depth of field dynamic lighting, reflecting off the walls in the room, keeping the room structure the same.









Einfaches Ausgangsmaterial

Mit Bildern von Figuren, Szenen oder Zeichnungen als Eingabereferenz könnt ihr eure kreative Visionen verwirklichen.

Prompt: Imagine the world gradually changing into retro futuristic style (grainy and moody as image-1) as I walk. Use the audio for a retro-futuristic background music. 10s.

Prompt: turn this into realistic footage, using the drawing only as a guide for movement, do not show the drawing in the final video.

Prompt: Apply the pose and motion from input video to provided character from this image. Apply style from image reference to the new video.









Stile, Bewegung und Effekte

Ihr könnt den visuellen Stil anhand von Eingabereferenzen definieren oder ganz einfach in natürlicher Sprache beschreiben. Omni kombiniert die Eingaben zu einem stimmigen Clip.

Prompt: edit this keeping everything the same. add animated motion effects coming out of the skateboard.

Prompt: Apply the motion of the whale swimming from the provided video to the provided image of fluid reflective material. Do not show the whale or water; instead, have this reflective moving material form a shape that resembles the whale as it swims. Replace water with white smooth material shapes that move.

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Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.