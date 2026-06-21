Google Home Premium: Das ist das neue Smart Home-Abo – derzeit das schwächste Paket (Kommentar)

Google hat am Mittwoch den neuen Google Home Speaker angekündigt, der die Smart Home-Ambitionen des Unternehmens endlich wieder anschieben soll und auch ein bisher eher zweitrangiges Abo in den Fokus rückt. Parallel zur Ankündigung stellt man noch einmal das Abo Google Home Premium ins Rampenlicht, das eine Reihe von Vorteile bietet – aber auch Fragen aufwirft.



Das Abo-Portfolio von Google wächst weiter und umfasst derzeit mit Google One/Google AI, YouTube Premium, Google Health Premium und Google Home Premium eine Reihe von starken Paketen, die allesamt bereits bedeutsam sind oder es noch werden können. Das noch recht junge Google Home Premium ist aus dem ehemaligen Nest Protect/Nest Aware hervorgegangen und hat sich weder in puncto Preisgestaltung noch Leistung gewandelt.

Jetzt hat man das Home Premium-Abo im Zuge der Vorstellung des Google Home Speaker noch einmal vorgestellt und die wichtigsten Vorteile hervorgehoben. Diese wollen wir euch nicht vorenthalten:

Gemini Live: Sag einfach „Hey Google, lass uns chatten“, um natürliche, ungezwungene Gespräche zu führen, in denen du Ideen sammeln, Themen wechseln und dich unterbrechen kannst.

Sag einfach „Hey Google, lass uns chatten“, um natürliche, ungezwungene Gespräche zu führen, in denen du Ideen sammeln, Themen wechseln und dich unterbrechen kannst. Kameraverlaufssuche: Bitten Sie Ihren Sprecher, aktuelle oder kürzlich von Ihren Nest-Kameras aufgezeichnete Aktivitäten zu beschreiben: „Hey Google, ist mein Gartentor offen?“ Sie können auch nach bekannten Gesichtern oder Haustieren fragen: „Hey Google, war Rover heute auf dem Sofa?“

Bitten Sie Ihren Sprecher, aktuelle oder kürzlich von Ihren Nest-Kameras aufgezeichnete Aktivitäten zu beschreiben: „Hey Google, ist mein Gartentor offen?“ Sie können auch nach bekannten Gesichtern oder Haustieren fragen: „Hey Google, war Rover heute auf dem Sofa?“ Kurzinfos für Zuhause: Egal, ob Sie übers Wochenende oder nur einen Nachmittag weg sind, fragen Sie Gemini nach einer Zusammenfassung dessen, was im Haus passiert ist, während Sie weg waren.









Google Home Premium muss stark nachlegen

Meiner persönlichen Meinung nach ist das Google Home Premium-Abo das aktuell schlechteste Paket im Portfolio. Das möchte ich gerne begründen: Es beginnt schon damit, dass Google das Smart Home so lange hat schleifen lassen, dass sich viele Nutzer nach nicht-kompatiblen Alternativen umgesehen haben dürften. Jetzt kehrt man zurück, hat mit dem Google Home Speaker (und den durchwachsenen Nest Cams des Vorjahres) kein attraktives Portfolio. Warum sollte man dafür ganze 9,99 Euro pro Monat bezahlen?

Das wichtigste Argument ist aber tatsächlich die Inkonsistenz: Der Hauptvorteil von Google Home Premium ist es tatsächlich, dass das Produkt „Gemini Live“ verwendet werden kann, um dauerhaft mit Gemini Gespräche führen zu können. Allerdings steht diese Funktion vom Smartphone bis zum Auto auf allen anderen Plattformen kostenlos zur Verfügung. Jeder, der einen Google Home Speaker besitzt bzw. in Zukunft besitzen wird, hat auch ein Android-Smartphone mit Gemini Live oder ein iPhone mit Gemini Live-Unterstützung. Warum sollte man am Smart Speaker dafür bezahlen? Das erscheint nicht vernünftig.

Auch die weiteren Vorteile wiegen das kaum auf: Der durchsuchbare Kameraverlauf ist nett und funktioniert sicherlich sehr gut. Aber seien wir ehrlich: Wie oft nutzt man das wirklich? In den ersten Wochen vielleicht vermehrt, aber irgendwann nur selten bis gar nicht. Mein Fazit: Aktuell kann man die 9,99 Euro sicherlich sehr viel besser investieren. Gut, dass auch Google Home Premium ein kostenloser Vorteil des Giga-Abo Google AI Pro ist.

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