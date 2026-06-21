Amazon Prime Day: Aktionen starten schon jetzt – bis zu 80 Prozent Rabatt auf Amazon-Produkte & Cashback
Am Dienstag starten die Amazon Prime Days, die vom 23. bis zum 26. Juni wieder viele Millionen Produkte deutlich im Preis reduzieren werden. Doch darauf müsst oder solltet ihr gar nicht warten, denn vielleicht sind schon zum Start einige Produkte ausverkauft. Bereits jetzt laufen die frühen Angebote zum Amazon Prime Day. Das solltet ihr nicht verpassen.
In der nächsten Woche lädt der Onlinehändler Amazon wieder zum Shopping-Event, denn es sind die auf mittlerweile vier Tagen ausgedehnten Amazon Prime Days, die interessierten Nutzern schon jetzt viele Rabatte bringen. Denn man hat bereits die frühen Angebote gestartet, die als eine Art Countdown dienen, den finalen Angeboten vom 23. bis zum 26. Juni aber in nichts nachstehen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die jetzt günstig angebotenen Produkte zu den Prime Days nicht noch günstiger werden:
- Bis zu 65 Prozent Rabatt auf Amazon-Geräte – Fire TV, Fire Tablet, Echo, Blink, Ring und mehr
- Jetzt bis zu 80 Prozent Rabatt auf Amazon Smart Home-Geräte sichern
- Starke Angebote von Amazon-Marken
- Amazon Prime Video – Filme und Serien jetzt zum halben Preis
- Alle frühen Angebote zum Amazon Prime Day
Pixel 10 + Google TV Streamer gratis
Parallel zu diesen frühen Angeboten könnt ihr jetzt auch noch einen Google TV Streamer gratis zum Pixel 10-Kauf sichern. Diese Aktion gilt nur noch wenige Tage und bringt euch sowohl im Smartphone- als auch Streaming-Bereich auf den neuesten Stand. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.
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|Vorschau
|Produkt
|Preis
|1
|Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera...
|649,00 EUR 631,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
|2
|Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera...
|560,00 EUR 541,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
|3
|Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera...
|569,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
|4
|Google Pixel 10a – 7 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates, mehr als 30 Stunden...
|549,00 EUR 400,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Jetzt auf die Prime Days vorbereiten
Um richtig von den Prime Days profitieren zu können, könnt ihr euch jetzt noch ein Amazon Prime-Abo kostenlos anlegen. Schließt das Abo einfach jetzt ab, nutzt es in den folgenden 30 Tagen kostenlos und kündigt es bei (Nicht)bedarf vor Ablauf. Und wer noch mehr sparen möchte, kann jetzt noch die Amazon Visa Kreditkarte mit 2 Prozent Cashback und 10 Euro Startguthaben beantragen. Dann steht dem Shopping-Festival nichts mehr im Wege.
» Amazon Prime-Abo jetzt kostenlos abschließen
» Jetzt Amazon Visa-Kreditkarte mit 2 Prozent Cashback und 10 Euro Startguthaben sichern
» Alle Aktionen zum Amazon Prime Day
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|Vorschau
|Produkt
|Preis
|1
|Amazon Fire TV Stick HD, Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung, Smart-Home-Steuerung...
|44,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|2
|Amazon Ember 4-Serie mit Fire TV (neueste Generation), 43-Zoll-Smart-TV in 4K Ultra-HD mit...
|499,99 EUR 299,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|3
|Amazon Ember 2-Serie mit Fire TV (neueste Generation), 32-Zoll-Smart-TV in HD mit...
|279,99 EUR 189,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|4
|Amazon Ember 4-Serie mit Fire TV (neueste Generation), 50-Zoll-Smart-TV in 4K Ultra-HD mit...
|599,99 EUR 349,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
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