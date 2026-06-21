Amazon Prime Day: Aktionen starten schon jetzt – bis zu 80 Prozent Rabatt auf Amazon-Produkte & Cashback

Veröffentlicht am von Jens
amazon 

Am Dienstag starten die Amazon Prime Days, die vom 23. bis zum 26. Juni wieder viele Millionen Produkte deutlich im Preis reduzieren werden. Doch darauf müsst oder solltet ihr gar nicht warten, denn vielleicht sind schon zum Start einige Produkte ausverkauft. Bereits jetzt laufen die frühen Angebote zum Amazon Prime Day. Das solltet ihr nicht verpassen.


amazon prime day 2026 teaser

In der nächsten Woche lädt der Onlinehändler Amazon wieder zum Shopping-Event, denn es sind die auf mittlerweile vier Tagen ausgedehnten Amazon Prime Days, die interessierten Nutzern schon jetzt viele Rabatte bringen. Denn man hat bereits die frühen Angebote gestartet, die als eine Art Countdown dienen, den finalen Angeboten vom 23. bis zum 26. Juni aber in nichts nachstehen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die jetzt günstig angebotenen Produkte zu den Prime Days nicht noch günstiger werden:

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Parallel zu diesen frühen Angeboten könnt ihr jetzt auch noch einen Google TV Streamer gratis zum Pixel 10-Kauf sichern. Diese Aktion gilt nur noch wenige Tage und bringt euch sowohl im Smartphone- als auch Streaming-Bereich auf den neuesten Stand. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

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1 Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 256GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 649,00 EUR 631,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
2 Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 560,00 EUR 541,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
3 Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Indigoblau, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 569,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
4 Google Pixel 10a – 7 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini Live, Pixel-Sicherheitsfunktionen - Obsidian, 128GB Google Pixel 10a – 7 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates, mehr als 30 Stunden... 549,00 EUR 400,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.




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Jetzt auf die Prime Days vorbereiten
Um richtig von den Prime Days profitieren zu können, könnt ihr euch jetzt noch ein Amazon Prime-Abo kostenlos anlegen. Schließt das Abo einfach jetzt ab, nutzt es in den folgenden 30 Tagen kostenlos und kündigt es bei (Nicht)bedarf vor Ablauf. Und wer noch mehr sparen möchte, kann jetzt noch die Amazon Visa Kreditkarte mit 2 Prozent Cashback und 10 Euro Startguthaben beantragen. Dann steht dem Shopping-Festival nichts mehr im Wege.

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# Vorschau Produkt Preis
1 Amazon Fire TV Stick HD, Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung, Smart-Home-Steuerung, HD-Streaming Amazon Fire TV Stick HD, Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung, Smart-Home-Steuerung... 44,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
2 Amazon Ember 4-Serie mit Fire TV (neueste Generation), 43-Zoll-Smart-TV in 4K Ultra-HD mit Alexa-Fernbedienung, HDR10+, schnellem Prozessor, Dolby Audio, Ambient-TV und kostenlosem Live-TV Amazon Ember 4-Serie mit Fire TV (neueste Generation), 43-Zoll-Smart-TV in 4K Ultra-HD mit... 499,99 EUR 299,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
3 Amazon Ember 2-Serie mit Fire TV (neueste Generation), 32-Zoll-Smart-TV in HD mit Alexa-Fernbedienung, schnellem Streaming, Dolby Audio, Ambient-TV und kostenlosem Live-TV Amazon Ember 2-Serie mit Fire TV (neueste Generation), 32-Zoll-Smart-TV in HD mit... 279,99 EUR 189,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
4 Amazon Ember 4-Serie mit Fire TV (neueste Generation), 50-Zoll-Smart-TV in 4K Ultra-HD mit Alexa-Fernbedienung, HDR10+, schnellem Prozessor, Dolby Audio, Ambient-TV und kostenlosem Live-TV Amazon Ember 4-Serie mit Fire TV (neueste Generation), 50-Zoll-Smart-TV in 4K Ultra-HD mit... 599,99 EUR 349,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

 

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