Google One: Neue KI-Abos und Upgrades – das sind die drei Pakete für Gemini, Speicherplatz & mehr (Vergleich)

Rund um die Abo-Plattform Google One hat es in den letzten Tagen schon wieder einige Änderungen gegeben, die zum Vorteil der Nutzer mehr Leistung und geringere Preise gebracht haben. Die KI-Pakete spielen eine immer größere Rolle und werden jetzt in 3+2 unterschiedlichen Paketen angeboten. Wir zeigen euch die aktuell bestehenden Abos, deren Vorteile, Preisgestaltung und wie sie sich im Vergleich schlagen.



Mit einem Abo auf der Plattform Google One haben alle Nutzer seit vielen Jahren die Möglichkeit, das Speicherplatz-Kontingent für ihr Google-Konto zu erhöhen. Das bringt zusätzlichen Speicherplatz für Google Fotos, Drive und GMail, hat im Laufe der Jahre aber auch wechselnde weitere Vorteile gebracht. Jetzt wandelt sich das gesamte Portfolio langsam zu einem KI-Schwerpunkt, denn die Gemini-Leistungen werden wichtiger und der Speicherplatz ist ab einer gewissen Größe eher ein Nice-to-Have.

In den letzten Tagen gab es wieder größere Veränderungen bei Google One und Google AI. Nach dem recht massiven Upgrade des AI Pro-Abos hat man vor wenigen Tagen ein in Relation gesehen sogar noch massiveres Upgrade für Google AI Plus geliefert – nämlich den Speicherplatz verdoppelt und den Monatspreis um 3 Euro gesenkt. Gleichzeitig gab es eine Änderung beim Google One Premium-Abo, das nun zum AI Plus-Abo geworden ist.

Grundsätzlich gibt es auch weiterhin nur die drei Pakete Google AI Plus für 4,99 Euro pro Monat, das aufgewertete Google AI Pro für 21,99 Euro pro Monat und das große Paket Google AI Ultra für 99,99 Euro pro Monat. Dazu kommt das jetzt ebenfalls gleichnamige Google AI Plus (ehemals Google One Premium) sowie das 5x-Ultra-Abo mit deutlich höherer Leistung und massiv höherem Preis. wir zeigen euch eine schnelle Übersicht.









In obiger Infografik findet ihr einen umfassenden Vergleich der einzelnen Abos, wobei die wichtigsten Punkte natürlich am Beginn der Liste sowie im vorherigen Absatz stehen. Ergänzend wollen wir euch eine schnelle Übersicht mit den wichtigsten Punkten zeigen:

Google AI Plus: 4,99 Euro pro Monat | 400 GB Speicherplatz | 2x Gemini-Limits

pro Monat | Speicherplatz | Gemini-Limits Google AI Plus: 9,99 Euro pro Monat | 2 TB Speicherplatz | 2x Gemini-Limits

pro Monat | Speicherplatz | Gemini-Limits Google AI Pro: 21,99 Euro pro Monat | 5 TB Speicherplatz | 4x Gemini-Limits

pro Monat | Speicherplatz | Gemini-Limits Google AI Ultra: 99,99 Euro pro Monat | 20 TB Speicherplatz | 5x Gemini-Limits

pro Monat | Speicherplatz | Gemini-Limits Google AI Ultra 20x: 219,99 Euro pro Monat | 30 TB Speicherplatz | 20x Gemini-Limits









Google bietet endlich das Giga-Abo

Mit der massiven Aufwertung von Google AI Pro hat man erstmals tatsächlich das über Jahre immer wieder geforderte Google One Giga-Abo geschaffen. Dieses bietet enorm viel Speicherplatz, ein hohes Gemini-Limit, kostenfreies YouTube Premium Lite, Google Home Premium und Google Health Premium, Zugang zu praktisch allen limitierten Google-Apps und vieles mehr – und das zu einem sehr starken Preis. Lest euch einmal meinen verlinkten Artikel durch, in dem ich alle Vorteile ausführlich beschreibe.

Nutzungslimits sind die neue Währung

Auch wenn der Speicherplatz eine sehr wichtige Rolle spielt, ist er vor allem im KI-Bereich nicht mehr ganz so zentral wie in den kleineren Google One-Abos. Selbst für Powernutzer ist es zunächst kaum relevant, ob sie 10 TB, 20 TB oder 30 TB Speicherplatz haben. Natürlich kann man auch das füllen und es wird eine Handvoll Nutzer geben, für die das wichtig ist, aber grundsätzlich geht es um Rechenpower bei Gemini.

Wir haben euch hier im Blog erst vor wenigen Wochen sehr ausführlich über die Gemini-Nutzungslimits informiert, welchen Einfluss diese haben, wie hoch sie liegen und wo ihr euer aktuelles Limit abrufen könnt.

» Das sind die neuen Gemini-Limits für alle Nutzer

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.