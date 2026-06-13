Google One: Neues bei den KI-Abos – AI Plus wird jetzt günstiger, erhält mehr Speicherplatz und neue Limits

Der Umbau bei der Abo-Plattform Google One geht weiter und hat in dieser Woche erneut zu Änderungen geführt, die auch die Abos bei Google AI betreffen bzw. für Verschiebungen sorgen. In diesen Tagen werden alle Abonnenten des Premium-Abos darüber informiert, dass sich die Bezeichnung ändert und Nutzungslimits eingeführt werden. Gleichzeitig gibt es eine Aufwertung des bisherigen Google AI Plus-Abos.



Ein neuer Name für Google One Premium

Zwischen den Abos bei Google One und Google AI gibt es nicht nur starke Überschneidungen, sondern im Unterbau handelt es sich um das gleiche Angebot, das unter unterschiedlichen Bezeichnungen auftritt. Das zeigt sich jetzt daran, dass man eine Umbenennung durchführt, die wohl nur der erste Schritt ist: Aus Google One Premium wird Google AI Plus. An der Leistung ändert sich im Rahmen des Übergangs nichts – dennoch kommuniziert man erst jetzt die Änderungen, die schon seit gut drei Wochen gelten.

Nutzungslimits

Die erst vor wenigen Tagen eingeführten Gemini Nutzungslimits gelten auch für die Nutzer des Premium-Abos bzw. jetzigen AI Plus-Abos. Als Abonnenten profitiert man von vier Mal so hohen Limits wie die Nutzer, die kein Abo besitzen. Auch wenn Google erst in dieser Woche darüber informiert hat, galt das Limit schon seit dem Tag der Einführung für diese Konten. Das ist also keine direkte Auswirkung dieser Umstrukturierung.

KI-Guthaben

Die Umstellung auf die Nutzungslimits sorgt dafür, dass das bisher angebotene KI-Guthaben in Höhe von 200 Punkten pro Monat nicht mehr zum Umfang des Pakets gehört. Weil man aber gleichzeitig die Nutzungslimits eingeführt und in hohem Kontingent für alle AI Plus-Abonnenten freigeschaltet hat, sollte sich laut Google rein rechnerisch unter dem Strich nichts an der Leistung ändern.

Aber das ist noch längst nicht alles, was sich rund um die KI-Abos ändert.









Google AI Plus wird deutlich günstiger

Es ist etwas verwirrend, aber Google bietet schon seit einigen Monaten ein weiteres Abo mit der Bezeichnung Google AI Plus an – bei diesem handelt es sich um das bisher kleinste Paket für den Einstieg in die KI-Welt. Dieses hat nichts mit dem „neuen“ AI Plus zu tun, zumindest hat man offiziell keine Verbindung hergestellt. Um den Nutzern den Einstieg schmackhaft zu machen, wird jetzt der Abo-Preis von 7,99 Euro pro Monat auf 4,99 Euro pro Monat gesenkt.

Mehr Speicherplatz für Google AI Plus

Obwohl man den Preis um weit über 30 Prozent gesenkt hat, bessert man bei der Leistung nach: Der Speicherplatz wird von 200 GB auf 400 GB erhöht. Zwar dürften Gemini-Nutzer perspektivisch mehr Speicherplatz benötigen, doch für ein Einstiegspaket ist das ein sehr nettes Angebot.

Stärkeres Gemini für Abonnenten

Weiterhin bessert man nach und gibt den Nutzern jetzt Zugriff auf Gemini 3.1 Pro, auf Gemini Deep Research und auch Gemini Omni. In vielen weiteren Produkten werden ebenfalls Funktionen hinzugefügt oder Limits erhöht. Weitere Informationen zu dieser Aufwertung findet ihr in unserem Artikel zum Upgrade von Google AI Plus.

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.