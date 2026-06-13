Wo bleibt Android 17? Googles neues Betriebssystem verzögert sich – Verwirrung um Beta, QPR1 und RC1

So langsam nähern wir uns der Mitte des Monat Juni und die letzten Wochen haben sehr viele Produktankündigungen gebracht – doch eines fehlt nach wie vor: Google hat noch immer nicht daran gedacht, den großen grünen Startknopf für Android 17 zu drücken. Trotz zahlreicher Ankündigungen und Teaser bleibt das Fragezeichen bestehen. Praktisch alle erwarteten Termine sind verstrichen, aber vielleicht wird es ja nächste Woche etwas. Hier findet ihr alle Infos.



In den letzten Jahren hat Google das Release-Tempo rund um Android stark angezogen, die Zyklen sehr spürbar verkürzt und betreibt mittlerweile so viele Kanäle, dass es praktisch jede Woche eine neue Version gibt – in den unterschiedlichsten Stufen. Das gilt auch für die Beta-Phasen der Android 17-Versionen, denn Google hat im Zwei-Wochen-Takt neue Versionen veröffentlicht. Das ließ viele Beobachter vermuten, dass auch der finale Release in diesem Jahr sehr früh erscheint – doch ausgerechnet bei diesem lässt man sich enorm viel Zeit.

Wo bleibt Android 17?

Der Startschuss von Android 17 ist in diesem Jahr sehr spät gefallen, denn man hat erst Mitte Februar die erste Beta veröffentlicht. Durch den schnellen Zyklus, der uns alle zwei Wochen neue Versionen gebracht hat, hat man die Beta-Phase dennoch schon Mitte April beendet. Am 17. April erschien die Android 17 Beta 4, die von Google offiziell als die letzte Version vor dem finalen Releae bezeichnet wurde. Dennoch erschien Anfang Juni noch einmal eine Android 17 Beta 4.1, die lediglich Bugfixes im Gepäck hatte.

Damit hat man nicht nur Anfang Mai verpasst, den großen Update-Monat aufgrund der Android Show und der Google I/O, sondern auch noch den Juni als nächsten großen Update-Monat. Interessanterweise hat man Android 17 während dieser Events nur am Rande und auch nur als zukünftige Version erwähnt. Obwohl man Android 17 nach eigenen Angaben fix fertig in der Schublade hat, will es einfach nicht in den finalen Release gehen. Die Android 17 Beta 4.1 zeigt uns, dass es offenbar noch offene Probleme gibt.









Android 17 überholt sich selbst

In dieser Woche hat man die Android 17 QPR1 Beta 4 veröffentlicht – auch eine Version, die eigentlich gar nicht existieren sollte. Denn normalerweise laufen die QPR-Schienen nur über drei Betas. Aber das ist zunächst nicht relevant. Wichtig ist, dass damit auch die Android 17 QPR1 Beta bereits abgeschlossen ist – noch bevor das finale Android 17 veröffentlicht wurde. Google hat sich damit selbst überholt, denn noch vor dem Release der Major-Version ist schon der Nachfolger weitestgehend fertiggestellt.

Android 17 RC1 kommt

Google hat sich zwar nicht zum Release von Android 17 oder Android 17 QPR1 geäußert, aber im Rahmen der Google I/O gar noch einmal eine ganz neue Bezeichnung ins Spiel gebracht: Man sprach von einer „Android 17 RC1“, die „bald“ starten soll. Was das für eine Version sein soll, wissen wir nicht. „RC“ steht normalerweise für „Release Candidate“, aber davon hat man mit Android 17 und Android 17 QPR1 mittlerweile schon zwei in petto. In der aktuellen Situation würde es kaum verwundern, wenn das gar noch eine dritte Version ist. Das Ganze scheint enorm gehetzt, ohne dass man es näher erklärt.

Android 17 mit Feature Drop Mitte Juni?

Anfang Juni hat Google wie erwartet das Android-Sicherheitsupdate veröffentlicht, das dazugehörige Pixel-Update lässt allerdings noch auf sich warten. Obwohl wir uns in einem potenziellen Feature Drop-Monat befinden, gab es bisher weder Taten noch Informationen. Google sprach lediglich davon, dass Android 17 „bald“ starten wird – ohne nähere Angabe. Gut möglich, dass es zur Mitte des Monats so weit ist – das wäre dann kommenden Montag oder Dienstag. Doch nachdem ich mich hier im Blog schon mehrfach aus dem Fenster gelehnt habe, traue ich mir zumindest für diese Generation keine Prognose mehr zu…

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in Android 17

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