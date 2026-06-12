Android 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der vierten Beta des QPR1-Betriebssystems (Galerie)

Google hat am Mittwoch recht unerwartet die Android 17 QPR1 Beta 4 veröffentlicht, die wir weder zeitlich noch existenziell auf dem Schirm gehabt hätten. Dabei handelt es sich aber nicht nur um einen Bugfix-Release, sondern man bringt auch eine Reihe von neuen Funktionen mit, die an der Oberfläche sichtbar sind. Wir zeigen euch in diesem Artikel alle bisher entdeckten Neuerungen in der Android 17 QPR1 Beta 4.



Viele Pixel-Nutzer warten seit Wochen darauf, dass Google endlich die finale Version von Android 17 freigibt, doch bisher ist es dazu nicht gekommen. Stattdessen wurde am Mittwoch schon die vierte Android 17 QPR1 Beta veröffentlicht, die wir eigentlich gar nicht mehr erwartet hätten. Während es in der ersten und zweiten Beta keine erwähnenswerten Neuerungen gab, haben wir euch erst kürzlich die Neuerungen in Android 17 QPR1 Beta 3 gezeigt und heute blicken wir auf die taufrische Beta 4.

Neue Selfie-Cam für Bildschirmaufnahmen

Das ist mal eine starke neue Funktion, die wir in diesem Umfang nicht unbedingt in einer vierten Beta einer QPR-Schiene erwartet hätten: Ein neues Feature in der Bildschirmaufnahme ermöglicht es, die Frontkamera einzuschalten und zusätzlich zum Display auch das Antlitz des Nutzers aufzunehmen. Damit sollen sich Erklärungen, Reaction Videos und ähnliche Dinge sehr viel einfacher als bisher und ohne externe App mit Bordmitteln erstellen lassen.

Besonders stark: Eine lokale KI sorgt dafür, dass der Hintergrund automatisch ausgeblendet wird, sodass nur die Person selbst zu sehen ist. Wahlweise lässt sich der transparente Hintergrund durch eine Farbe ersetzen.









Kompaktere Einstellungen

Mit der letzten Android 17 QPR1 Beta 3 hatte man mehr Platz in den Einstellungen geschaffen (rechter Screenshots). Es wurde mehr Whitespace geschaffen, größere Abstände und deutlich abgetrenntere Bereiche. Das sieht schicker aus, erfordert aber auch mehr Scrollen als zuvor. Jetzt hat man das Ganze zurückgenommen.

Schnelleinstellungen für die Tastatur

In den Android-Schnelleinstellungen findet sich jetzt eine Verknüpfung zu den Einstellungen der standardmäßig verwendeten Tastatur-App. Weil diese Einstellungen normalerweise nur bei aktiver Tastatur sichtbar werden, dürfte das eine deutliche Abkürzung sein.

[9to5Google]

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