Android 17: Googles neues Betriebssystem startet bald – Google kündigt Start mit aufregenden Funktionen an

Google macht es rund um Android 17 sehr spannend, denn die Nutzer warten seit langer Zeit auf das neue Betriebssystem und müssen weiter ausharren. Die Release-Strategie scheint nicht ganz klar zu sein, doch schon sehr bald will man endlich liefern: Jetzt hat Google angekündigt, dass Android 17 „in Kürze“ starten wird. Wir rechnen noch in diesem Monat mit der Veröffentlichung.



Seitdem Google die Release-Strategie von Android angepasst und immer mehr Druck auf den Kessel gegeben hat, sind die Veröffentlichungen des neuen Betriebssystems nicht mehr wirklich transparent und erst recht nicht prognostizierbar. Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen unter dem Titel „Wo bleibt Android 17?“ die Situation zusammengefasst. Denn die letzte Beta lag weit zurück, selbst die QPR1-Schiene ist mit der Beta schon durch und Google spricht von einer bisher nicht bekannten „Android 17 RC1“. Jetzt gibt es zwei neue Kapitel.

Eigentlich haben wir für diese Woche mit dem großen Android-Update inklusive Release von Android 17 gerechnet. Stattdessen gab es nur das Android-Sicherheitsupdate sowie ein eher enttäuschendes Android Feature Drop. Aber das war noch längst nicht alles, denn man hat die Wartezeit auf Android 17 noch einmal verkürzt (oder verlängert, das ist Ansichtssache) und völlig überraschend eine Android 17 Beta 4.1 veröffentlicht.

Die zweite vierte Android 17 Beta ist überraschend, denn zuletzt hatte man nicht nur auf Zwischenversionen verzichtet, sondern auch angekündigt, dass die Android 17 Beta 4 die Letzte sein wird. Das war Ende April. Seitdem ist man durch die Betas der QPR1 gesaust, ohne dass es einen Release gegeben hätte. Aber auch damit sind wir noch nicht am Ende.









Google kündigt Android 17 an

Im Zuge der Ankündigung des Android Feature Drop hat man mitgeteilt, dass Android 17 „in Kürze“ starten wird und viele weitere aufregende Features mitbringen soll. Auch wenn das nicht unbedingt das ist, was sich die Nutzer erhofft haben, passt es zur zuletzt kommunizierten Termingestaltung. Android 17 QPR1 soll im September starten, obwohl auch dieses bereits alle Betas durchlaufen hat. Gehen wir von einem Quartals-Release aus, dann müsste das finale Android 17 drei Monate vor der QPR1 starten – und das wäre eben der Juni.

Googles Strategie ist nicht transparent

Man muss sich wirklich fragen, welcher Sinn hinter Googles neuer Strategie steckt. Man saust durch die Betas, bringt alle zwei Wochen eine neue Version heraus und wartet dann mit dem finalen Release viele Wochen oder gar mehrere Monate. Mittlerweile ist die Android 17 QPR1 Beta praktisch abgeschlossen. Dazu muss man wissen, dass QPR1 der Nachfolger von Android 17 ist. Doch Android 17 ist noch gar nicht veröffentlicht worden.

Wie geht es jetzt weiter?

Ich traue mich mittlerweile nichts mehr zu prognostizieren, obwohl ich mich natürlich stets auf jahrelange Muster und aktuelle Fakten beziehe. Ein Juni-Release von Android 17 ist extrem wahrscheinlich, der September-Release von Android 17 QPR1 ist offiziell kommuniziert. Fraglich ist jetzt noch, wie das kürzlich erwähnt „Android 17 RC1“ in diesen Plan passt und ob wir vielleicht sogar schon in diesem Monat eine Android 17 QPR2 Beta erhalten. Wir halten euch hier im Blog natürlich auf dem Laufenden.

Letzte Aktualisierung am 30.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.