Pixel WM-Aktion: Letzte Chance! Jetzt noch ein Pixel 10 kaufen – Google TV Streamer + Pixel Ring Stand gratis

Nicht nur die Fußball-WM endet heute Abend, sondern auch die starke WM-Aktion im Google Store bei Amazon. Zusätzlich zu den rabattierten Geräten könnt ihr euch nur noch heute zwei Gratis-Produkte sichern, die ihr zusätzlich zum Pixel 10-Smartphone erhaltet. Nur noch bis heute Abend gibt es den Google TV Streamer gratis sowie den Pixelsnap Ring Stand gratis.



An diesem Wochenende gibt es wieder viele Pixel-Aktionen im Google Store und zusätzlich fährt man eine WM-Aktion, die parallel zum Finale heute Abend enden wird. Bei Interesse solltet ihr also nicht mehr lange warten und diese Möglichkeit zur Ausstattung von Smartphone und Smart Home bzw. Smart TV mitnehmen. Zur Fußball-WM legt man den Nutzern zwei zusätzliche Produkte in den Warenkorb, die ihr nach dem Smartphone-Kauf erhaltet.

Wer noch bis heute Abend ein Pixel 10-Smartphone im Google Store bei Amazon kauft, erhält den Google TV Streamer gratis und einen Pixelsnap Ring Stand gratis. Aber das ist noch nicht alles, denn ihr bekommt von Amazon auch noch 50 Prozent Rabatt auf Schutzhüllen und die Preise für die Geräte sind durch die parallelen Aktionen ebenfalls heruntergesetzt worden. Wer Bedarf an den Gratis-Produkten hat und natürlich das Smartphone benötigt – der Streamer ist mit dem aktuellen Smart Home-Anlauf sehr interessant – könnte jetzt zuschlagen.

Die Aktion läuft schon seit einigen Wochen und endet heute Abend, am 19. Juli. Nach dem Kauf des Smartphones erhaltet ihr einen Gutschein, den ihr 14 Tage später einlösen und euch die Gratis-Produkte sichern könnt. Innerhalb von 30 Tagen nach der Einlösung erhaltet ihr sowohl den Google TV Streamer als auch den Pixel Ring Stand per Post. Dieses Bundle gilt für alle Pixel 10-Smartphones außer dem Foldable, also für Pixel 10, Pixel 10 Pro und auch das Pixel 10 Pro XL.

Beim Pixel Ring Stand handelt es sich um eine spezielle Version im Fußball-Design. Diese wird allerdings nur mit einem Sticker hergestellt, sodass ihr diesen bei Nichtbedarf einfach weglassen und einen ganz normalen Pixel Ring Stand nutzen könnt. Schaut vor der Bestellung eures neuen Smartphones unbedingt, dass euch die Aktion im Amazon-Warenkorb angezeigt wird, damit keine Fehler passieren oder ihr versehentlich ein Gerät ohne Teilnahme an der Aktion bestellt.

» Alle Infos zur Pixel 10-Aktion im Google Store bei Amazon

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

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Letzte Aktualisierung am 15.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.