Pixel Buds Pro 3: Googles neue smarte Kopfhörer in den Startlöchern? Nächste Generation könnte bald starten

Google lädt in gut vier Wochen zum Pixel-Event, das uns die nächste Generation der Pixel-Smartphones und auch der Pixel Watch bringen wird – das gilt als sicher und ist auch offiziell angekündigt worden. Doch das dürfte noch nicht alles sein, denn wir erwarten von mindestens einer Produktlinie ebenfalls eine neue Generation: Kommen schon in wenigen Wochen die Google Pixel Buds Pro 3? Überraschend wäre es nicht.



Die Pixel 11-Smartphones stehen vor der Tür und parallel dazu können wir auch mit der Präsentation der Pixel Watch 5 rechnen, die die 2026er Generation der großen Pixel-Produkte komplettiert. Doch wir dürfen sicherlich auch mit kleineren Releases wie einer neuen Form für den Pixel Stand rechnen, vielleicht mal wieder ein überarbeitetes Ladegerät oder ähnliche Kleinigkeiten. Und dann gibt es da noch die Kategorie dazwischen.

Die smarten Kopfhörer der Pixel Buds-Reihe erhalten nur selten große Aufmerksamkeit, sind aber nicht minder erfolgreich und eine feste Säule im Pixel-Portfolio. Nachdem es im vergangenen Jahr die Pixel Buds 2a gegeben hat und im Jahr zuvor die Pixel Buds Pro 2, können wir jetzt wieder mit der nächsten Generation der Pro-Serie rechnen. Es ist davon auszugehen, dass Google ebenfalls im nächsten Monat auf dem „Made by Google“-Event die Pixel Buds Pro 3 vorstellen wird.

Bisher gibt es keinerlei Informationen zu den neuen Kopfhörern, sondern bloß die von mir in den Raum gestellte hohe Wahrscheinlichkeit. Sollte die neue Generation kommen, würde ich nicht mit einem veränderten Äußeren rechnen, sondern eher großen Änderungen unter der Haube sowie bei der Software. Gerade in Zeiten des massiven KI-Drucks wird Google die ständig präsente Gemini-KI wohl noch weiter integrieren wollen. Sowohl für Sprachbefehle als auch für die Auswertung von Umgebungsgeräuschen oder vielleicht auch Gesprächen.

Sollte Google die nächste Generation der smarten Kopfhörer vorstellen, ist ab Anfang August mit Leaks zu rechnen. Denn selbst bei den Leakern fliegen diese oft unter dem Radar und werden erst dann aufgespürt, wennn sie bei den Händlern gelistet sind.

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