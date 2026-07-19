Pixel-Smartphones: Das ist euer Upgrade-Modell – diese Generation startet zum Ende der Update-Garantie

Besitzer eines Pixel-Smartphones können sich seit jeher auf Googles Update-Garantie verlassen, die langfristige zuverlässige Aktualisierungen, Neuerungen und auch aktuelle Betriebssysteme umfasst. Heute zeigen wir euch, wie lange ihr der Theorie nach Freude mit eurem Pixel-Smartphone haben werdet und bei welcher Generation ihr erst nachlegen müsst: Das ist euer Upgrade-Modell bei Markentreue.



Die von Google gebotenen Pixel-Updates, die monatlichen Sicherheitsupdates und auch die Aktualisierungen des Android-Betriebssystems gehören zu den wichtigsten Stärken der Pixel-Smartphones. Mittlerweile gilt diese Update-Garantie für ganze sieben Jahren und selbst für betagte Modelle wurde so weit nachgelegt, dass die sechste Generation aus dem Jahr 2021 nach wie vor monatlich und umfangreich versorgt wird. Dennoch steht bald ein Upgrade an.

Wir haben euch in den letzten Wochen gezeigt, wie lange Google eure Pixel-Smartphones mit Updates versorgt und darauf basierend, welche Android-Version ihr erhalten werdet. Google kommuniziert diese Update-Zeiträume sehr klar schon zum Verkaufsstart, sodass sich die jeweiligen Enddaten und Endversionen hochrechnen lassen. Doch Android-Versionen sind vielleicht gar nicht mehr so wichtig, sondern viel mehr die Hardware. Beim Pixel 10 sprechen wir schon vom Jahr 2032 sowie Android 22. In dieser Dimension für ein Smartphone noch kaum greifbar.

Daher wollen wir das Ganze einmal anders betrachten, nämlich aus Sicht der persönlichen Smartphone-Strategie: Ausgehend davon, dass ihr die von Google gebotene Nutzungsdauer voll auskostet, das Smartphone bis zum Ende der Laufzeit verwendet und erst dann die jeweils aktuelle Pixel-Generation kauft. Für Pixel 6-Nutzer steht das bald auf dem Plan, denn die Update-Garantie endet noch in diesem Jahr – kurz nach dem erwarteten Verkaufsstart der Pixel 11-Smartphones. Oder kauft ihr euch ein Pixel 10 und wollt dieses gute sieben Jahren nutzen – welches Smartphone kauft ihr euch dann 2032? Wir zeigen es euch.









Bis zu dieser Pixel-Generation werden die Smartphones Updates erhalten

Pixel 6 (Pro): Pixel 11

Pixel 11 Pixel 6a: Pixel 11a

Pixel 11a Pixel 7 (Pro): Pixel 12

Pixel 12 Pixel 7a: Pixel 12a

Pixel 12a Pixel Fold: Pixel 13

Pixel 13 Pixel 8 (Pro): Pixel 15

Pixel 15 Pixel 8a: Pixel 15a

Pixel 15a Pixel 9 (Pro): Pixel 16

Pixel 16 Pixel 9 Pro Fold: Pixel 16

Pixel 16 Pixel 9a: Pixel 16a

Pixel 16a Pixel 10 (Pro): Pixel 17

Pixel 17 Pixel 10 Pro Fold: Pixel 17

Pixel 17 Pixel 10a: Pixel 17a

Wer sich heute für ein Pixel 10-Smartphones entscheidet und die volle Update-Garantie bis zum letzten Rollout auskosten möchte, muss also erst beim Pixel 17 wieder zuschlagen. Wartet ihr schon auf das Pixel 11, verschiebt es sich sogar auf das Pixel 18 im Jahr 2033. Natürlich stets davon ausgehend, dass Google nichts am Jahreszyklus ändert und auch alle anderen heute bekannten Variablen bis zum zukünftigen Zeitpunkt bestand haben.

Weiterhin geht die Auflistung natürlich davon aus, dass Google die Zeitleiste der Pixel-Strategie nicht ändert – für die Liste ging ich stets vom August aus – oder dass man beispielsweise das Pixel 13 aus reinen Zahlengründen nicht überspringt.

» Pixel 11: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Infos zu Farben, Preisen und Spezifikationen (Galerie)

» Pixel-Aktionen im Google Store: Jetzt bis zu 25 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4, Pixel Buds

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.