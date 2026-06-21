Pixel-Smartphones: Diese Android-Versionen werdet ihr erhalten – auf Basis von Googles Update-Garantie

Die Pixel-Smartphones bieten den Nutzern eine Reihe von Vorteilen, zu denen untere anderem die lange Update-Garantie gehört, die von Google schon vor längerer Zeit auf ganze sieben Jahre erweitert wurde. Für die meisten Nutzer dürfte das bis zum Ende der geplanten Lebensdauer des Geräts ausreichen, aber wie sieht es in der Praxis aus? Wir zeigen euch, mit welchen Android-Zielversionen ihr rechnen könnt.



Immer mehr Menschen entscheiden sich beim Smartphone-Kauf für ein Google Pixel, das zeigen sowohl die Prognosen der Marktforscher als auch die Verkaufszahlen der letzten Jahre. Das ist unter anderem damit zu begründen, dass sich die Nutzer bei keiner anderen Marke für so lange Zeit über neue Features und zuverlässige Updates freuen dürfe. Dazu kommt die höchstmögliche Sicherheit, schnelle Bugfixes und (in den meisten Fällen) zeitnahe Rollouts. Praktisch kein anderer Hersteller kann das in dieser Qualität bieten.

Aber die Pixel-Smartphones punkten nicht nur mit ihrer Zuverlässigkeit, sondern auch durch Transparenz bei der Nutzungsdauer. Denn schon zum Verkaufsstart gibt Google eine Update-Garantie, sodass alle Nutzer schon beim Kauf sehr genau wissen, wie lange das Smartphone mit Updates versorgt wird. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen gezeigt, wie lange euer Pixel-Smartphone mit Updates versorgt wird und welche maximale Lebensdauer zu erwarten ist.

Dank der sehr langen Update-Dauer von mittlerweile sieben Jahren bedeutet das, dass die Pixel 10-Smartphones bis weit in das Jahr 2033 mit Updates aktualisiert werden und selbst ein zwei Jahre altes Pixel 8a wird noch bis 2029 versorgt. Welcher Android-Version das jeweils entspricht, könnt ihr in der unten eingebundenen Auflistung sehen.









In der folgenden Liste findet ihr basierend auf der Update-Garantie der Pixel-Smartphones eine Hochrechnung, welcher Android-Version das entspricht. Wir sprechen von einer Zielversion für Android, natürlich unter der Voraussetzung, dass Google nichts am seit jeher verwendeten Jahreszyklus ändert.

Diese Android-Versionen werden die Pixel-Smartphones erhalten

Pixel 6 (Pro): Android 17

Android 17 Pixel 6a: Android 17

Android 17 Pixel 7 (Pro): Android 18

Android 18 Pixel 7a: Android 18

Android 18 Pixel Fold: Android 18

Android 18 Pixel 8 (Pro): Android 20

Android 20 Pixel 8a: Android 20

Android 20 Pixel 9 (Pro): Android 21

Android 21 Pixel 9 Pro Fold: Android 21

Android 21 Pixel 9a: Android 21

Android 21 Pixel 10 (Pro): Android 22

Android 22 Pixel 10 Pro Fold: Android 22

Android 22 Pixel 10a: Android 22

Bitte bedenkt, dass es sich um die garantierten Update-Zeiträume handelt, die von Google jederzeit zum Vorteil der Nutzer erweitert werden könnten. Das klingt zunächst unwahrscheinlich, ist in der Pixel-Geschichte aber tatsächlich schon mehrfach vorgekommen. Eine Verkürzung wird es hingegen nicht geben, denn Google garantiert diese Zeiträume und würde sich massive Probleme einhandeln, wenn dieses Versprechen nicht gehalten werden kann.

In den meisten Fällen dürften die gebotenen sieben Jahre dafür sorgen, dass die Smartphones das End-of-Life entweder in der Schublade oder in zweiter Hand erleben. Denn trotz aller Anstrengungen macht ein Smartphone nach sieben Jahren aufgrund schwacher Leistungen (Grüße vom Akku) oder einfach mit Blick auf die neuen Generationen keinen großen Spaß mehr. Und dann ist da auch noch das KI-Problem mit den Pixel-Updates.

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