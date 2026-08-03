Google Earth & Gemini Nano Banana: Google zieht die Notbremse – neue KI-Bildbearbeitung zurückgezogen

Erst am Donnerstag wurde Gemini Nano Banana in Google Earth gestartet und jetzt musste man diese Funktion schon wieder zurückziehen. Die Möglichkeit zur freien Bearbeitung von Satellitenbildern war offenbar nicht ganz durchdachte, sodass Google schon wenige Stunden nach dem Start die Notbremse gezogen hat. Wir zeigen euch, wo das eigentlich erwartbare Problem gelegen hat.



Mit einer KI-Bildbearbeitung wie Gemini Nano Banana haben alle Nutzer praktisch grenzenlose Möglichkeiten zur Erstellung und Veränderung von Bildern (natürlich mit den bekannten und notwendigen Ausnahmen). Daher hielt man es im Team von Google Earth wohl für eine gute Idee, den Nutzern die Veränderung von Satellitenbildern zu ermöglichen. Erst am Donnerstag ist ein neues Werkzeug gestartet, mit das möglich gewesen ist.

Doch schon Stunden nach der Ankündigung verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken die Ergebnisse, die manipulativ veränderte Satellitenbilder zeigten. Von angeblichen geheimen Atomkraftwerken über zerstörte Anlagen bis hin zu Propaganda war alles dabei, was man in einem eigentlich seriösen Tool wie Google Earth nicht erwarten würde. Weil die Bilder trotz Wasserzeichen echt ausgesehen hab, zog Google sehr schnell die Notbremse.

Man muss sich schon fragen, ob der interne KI-Wahn wirklich dazu führt, dass solche Bedenken nicht vorab diskutiert und entsprechende Maßnahmen gesetzt werden. Von einer stark abgewandelten Darstellung über strenge Filter bis hin zum seltenen Schritt, eine solche Funktion einfach gar nicht erst anzubieten. Ob und wie diese Funktion zurückkehren wird, lässt sich noch nicht sagen. Google hat zwar eine Überarbeitung angekündigt, aber ob diese wirklich erfolgen wird, wage ich zu bezweifeln.

Vielleicht setzt sich auch irgendwann einmal bei Google die Erkenntnis durch, dass man nicht alles umsetzen muss, das technisch möglich ist. Viele weitere Informationen zu den Bedenken und Missbrauchsmöglichkeiten findet ihr im wirklich ausführlichen Beitrag bei Digital Digging.

» Diese KI-Bildbearbeitungsmöglichkeiten hätte Google Earth mit Nano Banana geboten

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