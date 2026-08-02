Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kamen im Juli auf viele Smartphones

Viele Android-Nutzer finden es aus nachvollziehbaren Gründen selbstverständlich, dass Google das mobile Betriebssystem mehrfach pro Monat mit Updates aktualisiert, die im Hintergrund ausgeliefert werden. Dieser Rollout enthält zum Teil neue Funktionen, die auch an der Oberfläche sichtbar werden. Dank der weiterhin steigenden Modularität konnten die Google System Updates geschaffen werden, auf die wir zum Abschluss des Monats wie üblich zurückblicken. Der Juli hatte wie erwartet sehr viele interessante Neuerungen zu bieten.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates in diesem Monat auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für den Monat Juli, die Google in insgesamt fünf Wellen ausgerollt hat. Die aktuelle Darstellungsform sortiert nicht mehr nach Kategorie, sondern nach der Update-Welle und erst darunter bei Bedarf in Kategorien. Dementsprechend ist auch unsere Darstellung verändert, bietet aber einen ähnlich guten Überblick. Und so finden sich auch in diesem Monat wieder einige interessante Neuerungen in diesem Update, das bereits für erste Nutzer ausgerollt wurde.









Google System Updates im Juli 2026:

Google Play-Dienste, Version 26.29 (27.07.2026) Entwicklerdienste [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwicklerinnen und Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Maps in ihren Apps. Systemverwaltung [Smartphone] Fehlerkorrekturen in den Bereichen Systemverwaltung und diagnosebezogene Dienste. Dienstprogramme [Wear] Neue Funktionen für Entwicklerinnen und Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von dienstprogrammbezogenen Prozessen in ihren Apps. Wallet [Smartphone, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps.

[Smartphone] Mit diesem Update können Pix-Nutzerinnen und -Nutzer Gboard jetzt in Kommunikationsanwendungen verwenden.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps.

[Wear] Nutzerinnen und Nutzer können die Expresszahlung für ihre Pixel Watch jetzt direkt auf der Smartwatch einrichten. Außerdem wurde das Onboarding für die Funktion für neue Smartwatch-Nutzerinnen und -Nutzer vereinfacht.

[Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Mit diesem Update wird der Menüpunkt „Verbundene Apps“ in „Verknüpfte Apps“ umbenannt. Google Play Store, Version 52.5 (27.07.2026) [Smartphone] Mit diesem Update wird die Stabilität des Play Games Sidekick-Dashboards verbessert und die Nutzerfreundlichkeit erhöht.

[Smartphone] Mit diesem Update sind beliebte Comics jetzt in Ihrem Google Play-Kurzvideo-Feed verfügbar. Dort können Sie durch Vorschauen wischen und direkt zum ganzen Comic wechseln, wenn Sie ihn interessant finden.

[Smartphone] Dank der Updates für die Content-Cluster des Engage SDK können Sie Ihre Suchanfragen aus integrierten Reise-Apps von Drittanbietern jetzt einfach fortsetzen. Google Play-Dienste, Version 26.28 (20.07.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Mit diesem Update wird jetzt die Audioberechtigung in WebViews unterstützt.

[Smartphone] Mit diesem Update wird die Unterstützung für Gerätehersteller zum Starten von Speicherverwaltungs- und Abo-Abläufen hinzugefügt. Entwicklerdienste [TV] Der Android Credential Manager unterstützt jetzt auch Fernseher. Das erleichtert die Verwendung gespeicherter Passwörter und Passkeys, wobei für die Passkey-Authentifizierung auch das Smartphone genutzt werden kann. Geräteverbindung [Auto, Smartphone, TV] Mit diesem Update ist jetzt eine zusätzliche Qualitätsprotokollierung verfügbar.

[Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für Geräteverbindungen. Sicherheit & Notfälle [Smartphone] Die IMEI Ihres Geräts wird jetzt auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Wallet [Smartphone] Nachdem Sie in „Mein Konto“ eine Aktion abgeschlossen oder abgebrochen haben oder dort ein Fehler aufgetreten ist, werden Sie nicht mehr zum Wallet-Startbildschirm, sondern zum vorherigen Bildschirm zurückgeleitet. Google Play Store, Version 52.4 (20.07.2026) [Smartphone] Mit diesem Update werden Anfragen in natürlicher Sprache angezeigt.

[Smartphone] Mit diesem Update werden Suchvorschläge und das Suchfeld auf zwei Zeilen erweitert.

[Smartphone] Sie haben jetzt die Möglichkeit, während der Installation einer App das App-Widget auf dem Startbildschirm hinzuzufügen. Android WebView, Version 151 (15.07.2026) Mit der HTTP Cache Quota API können App-Entwicklerinnen und -Entwickler die Größe des WebView-HTTP-Cache optimieren und manuell verwalten.

Bei dieser Migration wird die Infrastruktur für besuchte Links in Android WebView auf eine Infrastruktur umgestellt, die partitionierte besuchte Links unterstützt. Das Verhalten ändert sich dadurch nicht.

Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play Store, Version 52.3 (13.07.2026) [Smartphone] Auf großen Displays werden Inhalte jetzt in einem verbesserten Layout und mit höherer Dichte angezeigt.

[Smartphone] Nutzer in der EU können jetzt KI‑generierte Bilder anhand des KI‑Labels erkennen. Bei bestimmten Formaten oder älteren Bildern wird das Tag möglicherweise noch nicht unterstützt.

[Wear] Mit diesem Update wird für die Wear-Detailseite jetzt die Univision-Architektur anstelle der bisherigen Fragments-Architektur genutzt. Android AICore [PC, Phone] Changes to safety filtering for features with streaming output, improvements to model download and model management, and additional diagnostics for multimodal inferencing and API latencies. Android System Intelligence V.76 (2026-07-13) [Smartphone] Fehlerkorrekturen und Wartungsupdates. Private Compute Services B.27 / C.5 (2026-07-10) [Smartphone] Wartungsupdates. Google Play-Dienste, Version 26.26 (06.07.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Mit diesem Update werden In-App-Käufe dank der verbesserten nativen Storefront für Google One jetzt noch schneller und reibungsloser.

[Smartphone] Mit diesem Update wird eine neue API hinzugefügt, um die Zuverlässigkeit bei der Einrichtung von Arbeitsprofilen zu verbessern. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in ihren Apps im Zusammenhang mit Google Maps. Geräteverbindung [Smartphone, Wear] Sie können Ihr Arbeitsprofil jetzt auf Ihre Smartwatch übertragen. Standort und Kontext [PC] Sie können jetzt die Einstellungen der Google-Standortfreigabe und die Kompatibilität für unterstützte Gerätetypen verwalten. Dienstprogramme [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwicklerinnen und Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Dienstprogrammen in ihren Apps.

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.