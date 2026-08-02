Google Play Store Aktion: Diese 52 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Am Sonntag hält der Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein. Heute berichten wir über euer Pixel Upgrade Model, berichten über die nicht-vertrauenswürdigen Google Maps-Bewertungen und zeigen euch die Google Earth KI-Möglichkeiten. Verpasst auch nicht die Pixel-Aktionen im Google Store.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 01.08.2026

Starke Pixel-Aktionen: Pixel 10 Pro jetzt mit 25 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis erhalten (Google Store)

Apps
Limit app usage - screen time
Limit app usage - screen time
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Limit app usage - screen time
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Contact Edge side bar
Contact Edge side bar
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Contact Edge side bar
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Bookmark Manager - URL manager
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Bookmark Manager - URL manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Blur Video
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Blur Video
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
Clock Widget - Word Clock
Clock Widget - Word Clock
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Clock Widget - Word Clock
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
MSafe - Pro
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MSafe - Pro
Entwickler: Codfishworks
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Bubbles Charging animation
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Bubbles Charging animation
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
PDF Reader & Editor (PRO)
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PDF Reader & Editor (PRO)
Entwickler: Apps360 Team
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Was kann ich ausgeben? Premium
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Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
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Rotation Control
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Rotation Control
Entwickler: Power Mind Apps
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Watch Faces
Analog Basic 34 Wear OS 4+
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Analog Basic 34 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Digital Tree v3 Watch Face
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Digital Tree v3 Watch Face
Entwickler: Monkey's Dream
Preis: Kostenlos
Spooky: Halloween Watch Face
Spooky: Halloween Watch Face
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Spooky: Halloween Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 17 QPR1 Beta 8 ist da

Pixel-Smartphones: Google warnt jetzt vor steigenden Preisen – Pixel-Geräte könnten bald noch teurer werden




pixel aktionen angebote google store amazon

Spiele
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
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Grow Dungeon Hero VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Long Jelly-Chain
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Long Jelly-Chain
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Incredible Box - RollingPuzzle
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Incredible Box - RollingPuzzle
Entwickler: UnknownProjectX
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[365fun] Find the Differences2
[365fun] Find the Differences2
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[365fun] Find the Differences2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Cell Clone Wars:Pro
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Cell Clone Wars:Pro
Entwickler: GOZIPGAMES
Preis: Kostenlos
König der Waffen VIP
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König der Waffen VIP
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
Zombie Age 2 Premium: Shooter
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Zombie Age 2 Premium: Shooter
Entwickler: RedAntz
Preis: Kostenlos
Over The Bridge PRO
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Over The Bridge PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: 1,49 €
Gem Shoot
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Gem Shoot
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Epic Heroes War Premium
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Epic Heroes War Premium
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Infinity Tank Battle - 8 bit
Infinity Tank Battle - 8 bit
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Infinity Tank Battle - 8 bit
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Bricks Breaker Pro
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Bricks Breaker Pro
Entwickler: TRYONI ARTS
Preis: Kostenlos
Epic King Heroes: Premium TD
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Epic King Heroes: Premium TD
Entwickler: GCenter
Preis: Kostenlos
Der Einsame Hacker
Der Einsame Hacker
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Der Einsame Hacker
Entwickler: The Lonely Developer Studios - Spain
Preis: Kostenlos
yourSudoku - Over 10000 Sudoku
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yourSudoku - Over 10000 Sudoku
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Arkanoid
Arkanoid
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Arkanoid
Entwickler: Fauchelevent
Preis: Kostenlos
Hybrid Warrior VIP
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Hybrid Warrior VIP
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Warriors' Market Mayhem VIP :
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Warriors' Market Mayhem VIP :
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
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Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos

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Icon Packs
Himawari Yellow - Icon Pack
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Himawari Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Ichigo Red - Icon Pack
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Ichigo Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Takoizu Cyan - Icon Pack
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Takoizu Cyan - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Norma - Icon Pack
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Norma - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
3D Shield - Icon Pack
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3D Shield - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Octa Dark - Icon Pack
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Octa Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Lines Square - Neon icon Pack
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Lines Square - Neon icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Shield - Icon Pack
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Shield - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Octacrop - Icon Pack
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Octacrop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Green - Icon Pack
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Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Warak Green - Icon Pack
Warak Green - Icon Pack
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Warak Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Live Wallpaper
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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