Pixel Glow: Das ist Googles neuer Leuchteffekt auf den Pixel 11-Smartphones – alle Infos & Varianten (Galerie)

Eines der Highlights der Pixel 11-Smartphones ist ohne Frage das neue Pixel Glow, das schon während der Leakerphase mehrmals durchgesickert ist und jetzt auch von Google mehrfach gezeigt wurde. Wir zeigen euch, worum es sich dabei aus heutiger Sicht handelt, wie es hätte aussehen können und warum die beleuchtete Rückseite für großes Interesse sorgt.



Bei den kommenden Pixel 11-Smartphones sind die vor einigen Monaten erwarteten großen Änderungen beim Hardware-Design ausgeblieben, aber dennoch gibt es eine interessante Neuerung, die schon seit vielen Wochen für Spekulationen sorgt. Die Rede ist natürlich von Pixel Glow, das zuerst in Textform durchgesickert ist, dann auf ersten Animationen, später in einer ganzen Reihe von Mockups und erst in dieser Woche durch offizielle Google-Grafiken.

Mit Pixel Glow will Google eine beleuchtete Smartphone-Rückseite einführen, die die Nutzer über eingehende Benachrichtigungen und laufende Aktivitäten informieren soll. Das hat zunächst Erinnerungen an die Smartphones von Nothing geweckt, die dieses Modell überhaupt erst salonfähig gemacht hatten. Doch es zeichnete sich recht schnell ab, dass Google auf eine dezentere Lösung setzen und das Pixel-Design nicht über Bord werfen wird.

Ich hatte hier im Blog im Laufe der Leakphase eine Reihe von Möglichkeiten gezeigt, wie Pixel Glow hätte aussehen können. Von einer beleuchteten Kameraleiste über einen Streifen am Smartphone oder ein bunt leuchtendes Google-G waren einige Ideen dabei, die durchaus Potenzial gehabt hätten. Im Folgenden findet ihr die Renderbilder, die doch ganz schick aussehen. Tatsächlich hat sich Google aber für eine sehr viel dezentere Variante entschieden.

















Das ist das echte Pixel Glow

Stattdessen hat man sich für eine bunte LED entschieden, die mutmaßlich verschiedene Farbverläufe und Animationen darstellen kann. Das ist auf den ersten Blick eine enttäuschende Variante – aber vielleicht nur deswegen, weil man sich als interessierter Nutzer große Schritte erwartet. Im Alltag dürfte eine solche kleine LED deutlich weniger ablenkend sein, als eine große Fläche. Dazu kommt, dass die Rückseite normalerweise nicht vom Besitzer selbst gesehen wird und wohl maximal beim Ladevorgang auf dem Schreibtisch sichtbar wird.

Nach wie vor wissen wir nicht, wofür Google diese leuchtende LED in der Praxis nutzen will. Theoretisch schon, aber in der Praxis muss mehr dahinterstecken – sonst würde man dieses (für den Besitzer) unscheinbare Elemente kaum so stark promoten. Bisher drehen sich alle Teaser für die Pixel 11-Smartphones um dieses Lämpchen. Die Erwartungen sind hoch, daher kann man nur hoffen, dass sich die Produktdesigner eine hilfreiche und begeisternde Anwendung haben einfallen lassen.

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.