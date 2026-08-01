Pixel-Smartphones: Google warnt jetzt vor steigenden Preisen – Pixel-Geräte könnten bald noch teurer werden

Google hat vor wenigen Tagen angekündigt, dass die Pixel 11-Smartphones teurer werden und damit die bisherigen Leaks zur Preisgestaltung weitestgehend bestätigt. Allerdings bezog sich die Ankündigung nicht nur auf den Verkaufsstart der kommenden Generation, sondern auch auf weitere Modelle und zukünftige Chargen. Gut möglich, dass die Pixel-Smartphones in den nächsten Quartalen noch teurer werden.



Google lässt sich die Pixel-Smartphones gut bezahlen und ist sicherlich nicht im günstigen Bereich unterwegs, bietet aber dennoch mit der Hardware, den exklusiven Funktionen und der langen Update-Garantie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit Preiserhöhungen hat man sich in den letzten Jahren weitestgehend zurückgehalten, doch in diesem Jahr muss man ordentlich zulangen. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die Verkaufspreise der Pixel 11-Smartphones übersichtlich aufgelistet.

Bei der elften Pixel-Generation sind die Preise bis auf das kleinste Pixel 11 durchgängig im vierstelligen Bereich positioniert – und auch das Pixel 11 kostet in der Grundausstattung 999 Euro. Man kann also sagen, dass zumindest die UVP bei 1000 Euro und mehr liegt. Mit der Power-Variante des Pixel 11 Pro Fold knackt man gar die Marke von 2000 Euro. Das sind stolze Preise, die man im Rahmen von Aktionen vielleicht nicht immer bezahlen muss, aber dem Trend bedingt durch die Speicherkrise folgen.

Google hat erst vor wenigen Tagen eine spürbare Preissteigerung bei den Pixel 11-Smartphones angekündigt – und das sicherlich nicht ohne Grund. Zum einen dürfte man damit die Empörung über die höheren Preise vorverlegen wollen, damit bei der Präsentation in knapp zwei Wochen alle Augen auf die Neuerungen gerichtet sind. Dieser Plan dürfte aufgehen, sodass die Preise in den Medien und ersten Reviews wohl eher am Rand behandelt werden. Aber das ist nicht der einzige Grund.









Werden die Pixel-Smartphones noch teurer?

Man hat die Preissteigerungen damit begründet, dass die Speicherchips massiv im Preis gestiegen sind – dieser ist regelrecht explodiert. Als kleinen Einblick gibt man an, dass der Preis für 1 GB RAM für Google innerhalb eines Jahres von 2,80 Dollar auf mehr als 12 Dollar gestiegen ist. Marktforscher und Beobachter gehen davon aus, dass die hohen Preise und möglicherweise weitere Steigerungen bis weit in 2027 anhalten werden.

Google ist sich dem natürlich bewusst und spricht daher auch von einer „dynamischen Preisanpassung“. Die Betonung liegt auf „dynamisch“ und könnte der eigentliche Grund hinter dem Blogbeitrag sein. Denn es heißt, dass auch bestehende Geräte im Preis steigen könnte. Das bedeutet, dass die Pixel 11-Smartphones im Laufe der Monate gar noch in der UVP steigen könnten, ebenso die Pixel 10-Smartphones und das Pixel 10a. Ob das durch geringere Verkaufspreise und Aktionen von Händlern aufgefangen werden kann, lässt sich nicht sagen.

Ich denke, dass Google eine solche „dynamische Anpassung“ kaum vornehmen würde, wenn die Preise im niedrigen Bereich steigen. Ein paar Dollar pro Gerät würde man wohl selbst im Interesse der Kundenzufriedenheit schlucken. Man erwartet daher wohl noch einmal einen Schub bei den Einkaufspreisen mit unbekannten Auswirkungen. Sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn man auf die üblichen sinkenden Preise wartet, bevor man zuschlägt. Eventuell geht sich das in diesem Jahr nicht aus.

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.