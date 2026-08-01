Starke Pixel-Aktionen: Pixel 10 Pro jetzt mit 25 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis erhalten (Google Store)

An diesem Wochenende gibt es wieder starke Aktionen im Google Store bei Amazon, die von interessierten Nutzern sicherlich gerne mitgenommen werden: Neben den üblichen Rabatten auf große Teile des Portfolios gibt es jetzt ein spezielles Bundle zum Top-Preis: Vermutlich nur noch für wenigen Stunden bekommt ihr das Google Pixel 10 Pro + Pixel Buds Pro 2 für nur 749 Euro. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.



In zwei Wochen steht die große Produktwelle rund um Pixel an, die uns neben den Pixel 11-Smartphones und der Pixel Watch 5 wohl auch den neuen Pixel Tag Tracker bringen wird. Anlässlich dessen gibt es jetzt starke Aktionen im Google Store bei Amazon, um die Nutzer von den aktuellen Produkten zu überzeugen. Im Smartphone-Bereich mit sieben Jahren Updates sind die Smartphones auch sehr attraktiv – vor allem vor den zu erwartenden Preissteigerungen.

Letzte Aktualisierung am 25.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Vermutlich nur heute und vielleicht noch morgen gilt ein spezielles Angebot im Google Store bei Amazon, das ihr sicherlich nicht verpassen wollt: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 10 Pro mit 25 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis sichern. Das Gesamtpaket kostet euch nur 749 Euro, während es normalerweise über 1200 Euro gewesen wären – und das vor gerade einmal elf Monaten. Die Ersparnis ist also enorm hoch und die geplante Nutzungszeit der Smartphones liegt noch bei über sechs Jahren. Das Pixel 10 pro ist in unterschiedlichen Farben und Ausstattungen zu haben, sodass ihr euch ein passendes Paket zusammenklicken könnt.

Wer keine Kopfhörer mehr benötigt oder vielleicht nur die Kopfhörer sucht oder gar eine Smrwtatch, kann ebenfalls im Google Store bei Amazon vorbeischauen, denn jetzt gibt es noch viele Pixel-Aktionen. Die Rabatte liegen zum Teil bei über 25 Prozent und mehr. Sie gelten auf Smartphones, die smarten Kopfhörer, die Pixel Watch 4, auf einen ganzen Schwung von Fitbit-Geräte und sogar das Nest-Portfolio ist rabattiert. Schaut doch im Google Store herein, ob etwas für euch dabei ist.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store (Partnerlink)

Letzte Aktualisierung am 25.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.