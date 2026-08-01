Android: Großes Pixel-Update kommt wohl am Montag – erneut mit überraschendem Pixel Feature Drop?

Wir starten in den zweiten Sommermonat und können schon in den nächsten Tagen mit dem ersten großen Android Update rechnen, das wie gewöhnlich auch ein Pixel Update im Schlepptau haben sollte. Wir rechnen im Sommerloch mit einem eher kleineren Update, doch genau das könnte Google die Chance bieten, mit einem Feature Drop zu überraschen, das im kommenden Monat keinen Platz mehr hätte.



In Kürze wird es Google wieder richtig krachen lassen, denn wir bekommen bald die Pixel 11-Smartphones und mit diesen sicherlich auch wieder das eine oder andere neue Feature. Das letzte große Update gab es im Juni, während es im Juli eher ruhig verlaufen ist – aber das kann sich ändern. Im August könnte man als Zwischenschritt sowie als Einstimmung auf die bevorstehende Smartphone-Präsentation eine kleine Sommerrunde starten.

Welche Updates sind für August zu erwarten?

Wie gewohnt wird uns der achte Monate des Jahres das monatliche Android-Sicherheitsupdate bringen, das im August allerdings übersichtlich ausfallen sollte oder sogar komplett leer sein könnte. Im Juli gab es erstmals seit längerer Zeit eine Nullmeldung und wir wären nicht überrascht, wenn sich das im August fortsetzt. Google liefert nur noch alle drei Monate umfangreiche Updates, während es in den Zwischenmonaten nur kritische Bugs schaffen.

Im Schlepptau sollte es das monatliche Pixel Update geben, das Fehlerbehebungen für die Pixel-Smartphones im Gepäck hat. In diesem Monat dürften sich viele Nutzer über ein Bugfix für das massive Akku-Problem freuen, doch die Chancen darauf stehen aktuell nicht gut.

Pixel Feature Drop?

Es steht zwar nicht auf dem Plan, aber Google könnte im August mit einem erweiterten Pixel-Update überraschen, das neue Funktionen mitbringen kann. In zwei Wochen will man mit der Pixel 11-Präsentation überzeugen und vielleicht wäre es gar nicht schlecht, schon zum Monatsanfang mit einem Pixel Feature Drop Fahrt aufzuehmen. Das Sommerloch will gefüllt werden und für September steht schon der Rollout von Android 17 QPR1 an.









Wann kommt das Update?

Das monatliche Update-Paket wird stets am ersten Montag oder Dienstag jedes Monats veröffentlicht – das wäre also schon in zwei oder drei Tagen. Zuletzt war es häufig der Dienstag, aber auch der Montag ist nach wie vor als potenzieller Termin gesetzt. Das Android-Update sollte es ziemlich sicher in der kommenden Woche schaffen, beim Pixel-Update ist es meist ein Rätselraten ohne solide Basis. Wir wissen also nicht genau, wann mit dem Pixel-Update zu rechnen ist.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Wir kommen in Kürze an den Punkt, bei dem die gute alte SoC-Regel nicht mehr gilt. Denn wir stehen vor dem End-of-Life der Pixel 6-Smartphones, deren Support im Oktober ausläuft. Für den August hat das noch keine Auswirkungen, doch treue Nutzer sollten so langsam Abschied von der Tradition der monatlichen Updates nehmen. Abgesehen davon erhalten alle Pixel-Smartphones ab der siebten Generation sowie das Pixel 6a, das Pixel Tablet und alle Foldables das monatliche Update.

Eine Übersicht über Googles garantierte Updates für die Pixel-Smartphones haben wir euch erst vor wenigen Wochen in diesem Artikel gegeben. Außerdem hatten wir euch einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

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