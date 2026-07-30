Pixel-Smartphones: Nutzer berichten von massiven Akku-Problemen – Googles Fix ist wohl wirkungslos

Google hält die Pixel-Smartphones stets auf dem neuesten Stand und sorgt dafür, dass Probleme und Stolpersteine behoben werden – das ist zumindest das mit jedem neuen Jahrgang abgegebene Versprechen. Doch jetzt berichten erneut zahlreiche Nutzer von massiven Akku-Problemen, die alle aktiv unterstützen Generationen betreffen und laut Google eigentlich schon behoben sein sollten.



Grundsätzlich ist Googles Update-Versprechen rund um die Pixel-Smartphones sehr viel wert, doch leider hapert es an der Kommunikation. Probleme werden oftmals erst nach einem verfügbaren Fix bestätigt und zuvor totgeschwiegen. Aber auch dann gibt es kaum hilfreiche Aussagen, die den Nutzern Klarheit verschaffen könnten. So geschehen auch beim Akku-Problem der Pixel-Smartphones, das schon seit April besteht und bislang nicht bestätigt worden ist.

Thank you for reporting this issue, Google has fixed the “Severe Idle Drain: kepler_spi_irq_handler & gnss_ipc Suspend Aborts” issue. A fix has been merged in the July MPR(CP2A.260705.006) release for Pixel 9 Pro XL/Pixel 9 Pro/ Pixel 9/Pixel 10 Pro XL/Pixel 10 Pro/Pixel 10/Pixel 10a. For Pixel 8a/Pixel9a, the fix will be included in the Sep QPR.

Jetzt – Ende Juli – hat Google vermeldet, bereits Anfang des Monats mit dem Juli-Update einen Fix ausgerollt zu haben, der das Problem behebt. In der Meldung heißt es, dass das Problem für die Pixel 10-Smartphones und die Pixel 9-Smartphones behoben worden ist und der Fix für die siebte und achte Generation im September folgt. Sofort nach dieser Meldung wurde der entsprechende Thread geschlossen. Allerdings scheint man zu schnell geschossen zu haben.

Zahlreiche Nutzer berichten, dass das Problem auch auf der zehnten und neunten Generation nach wie vor besteht. Es soll keine spürbare Verbesserung gegeben haben. Gut möglich, dass das Problem mehrere Ursachen hat und nicht alle behoben worden sind. Im Detail lässt sich das nicht nachvollziehen und Google wird sich wohl nicht äußern. Im August ist kein Fix zu erwarten, sodass es mindestens bis September dauern kann, bis die Probleme behoben sind.

Laut den Nutzern sind die Probleme so massiv, dass die Laufzeit pro Akkuladung um bis zu 50 Prozent sinkt.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.