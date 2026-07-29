Google & SpaceX: Ambitionierte Kooperationen erklärt – Alphabet hält fast 100 Milliarden Dollar an SpaceX

Angetrieben durch den KI-Hype gab es in der jüngsten Zeit einige Verknüpfungen zwischen SpaceX und Alphabet, die den Bau von innovativen Rechenzentren oder die Vermietung von Kapazitäten umfassen. Eine Pflichtmitteilung zeigt jetzt, wie es zu dieser engen Bande gekommen ist – nämlich durch finanzielle Verflechtungen. Die Google-Mutter Alphabet hält bedeutende Anteile an Elon Musks Weltraum-Unternehmen.



Vor allem rund um den Börsengang von SpaceX gab es in den letzten Monaten einige Verflechtungen zwischen Alphabet/Google und SpaceX: Zunächst wurde bekannt, dass Alphabet und SpaceX Rechenzentren im Weltall bauen wollen. Ein ambitioniertes und vielleicht zum Scheitern verurteiltes Projekt. Doch wenn es funktioniert, könnte es den beiden perspektivisch große Vorteile bringen.

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Google Rechenpower bei SpaceX für eine Milliarde Dollar pro Monat mieten will. Das hatte man zuvor nicht unbedingt auf dem Zettel und hätte es wohl eher in die andere Richtung erwartet. Dass man sich in letzter Zeit häufiger für eine SpaceX-Kooperation entscheidet, hängt wohl nicht nur mit dem Börsengang, sondern auch der stark gewachsenen Bedeutung des Unternehmens zusammen sowie einem finanziellen Faktor.

Wie Alphabet in einer Pflichtmitteilung der Börse bekannt gegeben hat, hält man Anteile im Wert von 94,1 Milliarden Dollar an SpaceX. Das entspricht einem Anteil von etwa 6 Prozent am Unternehmen, das vor wenigen Wochen noch mehr als zwei Billionen Dollar wert gewesen ist. Zwar ist SpaceX gerade auf der Achterbahn unterwegs, doch perspektivisch dürfte die Relevanz und der Wert steigen. Für Alphabet gibt das nette Ausschüttungsrunden und Dividenden – aber auch ein wertvolles Asset im Investment-Portfolio.

Alphabet hat diese Aktien übrigens nicht zum Börsengang erworben, sondern deutlich früher. Die Beteiligung stammt noch aus Google-Zeiten. 2015 investierte Google 900 Millionen in das Musk-Startup. Man hatte den richtigen Riecher und konnte bis heute eine nette Wertsteigerung einfahren.

» Google kauft überraschend Rechenpower bei SpaceX: Kommt jetzt das erste Rechenzentrum im Weltraum?

» Googles goldener Weg: KI-Boom sorgt für gewaltiges Wachstum – Rekordumsätze und Gewinne (Q2 2026)

[Der Standard]

Letzte Aktualisierung am 9.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.