Pixel Knallerpreise im Google Store: Jetzt über 25 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4 & Buds

In den letzten Juli-Tagen lädt der Google Store bei Amazon noch einmal zum Shoppen ein, denn es gibt viele starke Aktionen rund um die Pixel-Produkte, die man als interessierter Nutzer durchaus mitnehmen kann: Vermutlich nur noch wenige Tage gibt es mehr als 25 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, auf die Pixel Watch 4, auf die aktuellen Pixel Buds-Generationen und noch sehr viel mehr.



Nur noch wenige Tage gelten die 25 Prozent Rabatt auf Pixel 10 Pro + Pixel Buds Pro 2 gratis, doch das ist natürlich längst nicht alles, bei dem ihr sparen könnt. Denn in den letzten Tagen des Juli hat der Google Store bei Amazon noch einmal mit vielen weiteren Aktionen nachgelegt. So könnt ihr euch jetzt 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro sichern oder auch 8 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL.

Letzte Aktualisierung am 25.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Wer eher im Budget-Bereich unterwegs ist und noch mehr sparen möchte, erhält jetzt das Pixel 10a mit 25 Prozent Rabatt in allen Farben und Speicherausstattungen – das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Sollen es eher die Kopfhörer sein, gibt es jetzt noch 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a oder sogar 25 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2.

Sucht ihr etwas für das Handgelenk, gibt es jetzt noch 21 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (41mm) und ebenso 21 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (45mm). Jeweils in den unterschiedlichsten Varianten, aus denen ihr einfach euer gewünschtes Modell zusammenklicken könnt. Außerdem erhaltet ihr jetzt auch noch bis zu 21 Prozent Rabatt auf die Fitbit Fitnesstracker.

Klickt euch doch einfach einmal durch die Pixel-Aktionen im Google Store, die noch viele weitere Angebote bereithalten.

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.