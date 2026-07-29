Pixel 11-Smartphones: Google legt bei den Akkus nach – neuer Leak verrät die Kapazitäten der drei Geräte

Google wird schon sehr bald die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die in recht kurzen Abständen bei den Leakern auftauchen und auch noch die letzten Details von sich verraten. Jetzt gibt es eine weitere relevante Runde, die uns alle Informationen zu den verbauten Akku-Kapazitäten verrät. Die Details stammen jetzt aus Händler-Listings und sind damit weitgehend offiziell.



Google wird auch bei den Pixel 11-Smartphones an einigen Stellen nachlegen wollen – das gilt sowohl unter der Haube als auch beim Äußeren und natürlich in den Bereichen Software und KI. Allerdings wird es auch eine massive Preissteigerung bei den Pixel 11-Smartphones geben, die gerechtfertigt werden will. Als Antwort darauf soll es unter anderem höhere Akku-Kapazitäten geben.

Pixel 11: 4.985 mAh

Pixel 11 Pro: 4.850 mAh

Pixel 11 Pro XL: 5.115 mAh

Obige Liste zeigt euch die laut Händler-Listings geplanten Akku-Kapazitäten der Pixel 11-Smartphones. Diese waren vorab schon weitestgehend durch andere Quellen bekannt und sind jetzt eher als Bestätigung zu sehen. Für das Pixel 11 und auch das Pixel 11 Pro XL geht es in puncto Kapazität nach oben, doch ausgerechnet beim erwarteten Topseller Pixel 11 Pro sinkt die Kapazität geringfügig um 20 mAh. Das dürfte sich im Alltag kaum bemerkbar machen, ist aber dennoch zu erwähnen.

Wer sich ein vollständiges Bild machen möchte, findet bei uns im Blog natürlich alle Informationen. Wir haben euch erst am Wochenende alle Infos zu den Pixel 11-Smartphones zusammengestellt, die sowohl alle Spezifikationen als auch viele Bilder, die Preisgestaltung und den Verkaufsstart enthalten. Ihr findet alles unter den folgenden Links:

Alle Informationen zu den Pixel 11-Smartphones:

Pixel 11 | Pixel 11 Pro | Pixel 11 Pro XL | Pixel 11 Pro Fold

» Pixel 11-Smartphones: Google kündigt massiven Preisanstieg an – Geräte könnten später noch teurer werden

» Pixel Knallerpreise im Google Store: Jetzt über 25 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4 & Buds

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.