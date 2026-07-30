Pixel 11 Pro: Google zeigt den neuen Leuchteffekt Pixel Glow jetzt selbst – ein neues Power-Feature? (Video)

Es sind nur noch zwei Wochen bis zur geplanten Präsentation der Pixel 11-Smartphones, die sich nicht nur bei den Leakern zeigen, sondern auch in Googles Marketing. Jetzt hat man einen neuen Teaser veröffentlicht, der erneut die beleuchtete Rückseite Pixel Glow in den Mittelpunkt stellt und als großangelegte Neuerung präsentiert. Man macht es mit einer langen Liste von Diensten wirklich spannend.



Google macht es rund um die Pixel 11-Smartphones wieder richtig spannend und hat es geschafft, aus einer bunten LED auf der Rückseite einen echten Hype zu formen – zumindest gilt das seit der gesamten Leakphase. Wir haben hier im Blog schon häufiger über Pixel Glow berichtet, das ein großes Potenzial hätte, in der ersten Umsetzung aber wohl eher enttäuschen wird.

Jetzt hat man einen neuen Teaser zum Pixel 11 Pro veröffentlicht, der erneut die bunte LED in der Kameraleiste in den Mittelpunkt stellt. Es scheint sich dabei tatsächlich um mehr zu handeln, als nur eine Information über eingehende Benachrichtigungen – das suggeriert zumindest das unten eingebundene Video. Es beginnt damit, dass man praktisch alle populären Google-Dienste aufzählt, die von vielen Nutzern verwendet wird.

Nach der Aufzählung der Google-Dienste heißt es, dass jetzt der nächste Schritt ansteht. Und dann zeigt sich die bunte Leuchte, die noch vor dem gesamten umrandeten Pixel 11 Pro zu sehen ist. Das würde suggerieren, dass es sich bei diesem Licht um eine Anwendung handelt, die in diese Reise passt – was aber natürlich nicht der Fall sein wird. Es dürfte mehr dahinterstecken. Schaut euch einmal das folgende Video an.









Google macht es rund um Pixel Glow spannend

Man muss es sagen wie es ist, bei Pixel Glow handelt es sich nur um eine simple LED auf der Rückseite. Weil man diese aber massiv hervorhebt, sowohl innerhalb der geleakten Apps als auch im Teaser-Marketing, dürfte deutlich mehr dahinterstecken. Die LED dürfte eher eine Stellvertretung für das sein, was während einer aktiven Leuchtphase im Smartphone bzw. auf der Rückseite am Display passiert. Nicht umsonst sieht Pixel Glow ein wenig wie Android Halo aus, das von der Wortbedeutung verwandt ist.

Mutmaßlich bewirbt man hier den neuen KI-Agenten, der zunächst exklusiv auf den Pixel 11-Smartphones zur Verfügung stehen wird. Dieser soll dauerhaft aktiv sein und benötigt daher wohl auch eine LED auf der Rückseite, um gewisse Aktionen sichtbar zu machen. Google hat schon vor Monaten eine tief integrierte Unterstützung für KI-Agenten unter Android angekündigt, so wie mit dem bereits erwähnten Android Halo. Es wäre eher überraschend, wenn die Pixel 11-Smartphones keine eigene Umsetzung mitbringen.

Alles was bisher zu den Pixel 11-Smartphones bekannt ist, findet ihr in den folgenden Artikeln:

Alle Informationen zu den Pixel 11-Smartphones:

Pixel 11 | Pixel 11 Pro | Pixel 11 Pro XL | Pixel 11 Pro Fold

» Pixel 11-Smartphones: Google kündigt massiven Preisanstieg an – Geräte könnten später noch teurer werden

» Pixel Knallerpreise im Google Store: Jetzt über 25 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4 & Buds

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.