Android Halo & Gemini Spark: Google setzt jetzt voll auf KI-Agenten – das sind die ersten neuen Produkte

Die Zukunft von Gemini liegt auch stark im Bereich der KI-Agenten, das hat man bei Google immer wieder betont und wird im Laufe des Jahres noch einige wichtige Schritte auf allen Plattformen gehen. Zu den aktuellen Highlights gehören Gemini Spark und Android Halo, die bereits angekündigt, aber noch nicht im vollen Einsatz sind. Wir zeigen euch, worum es sich dabei handelt.



Viele Beobachter und auch die Unternehmen sind sich darin einig, dass die Zukunft der KI stark im Bereich der KI-Agenten liegt. Dabei handelt es sich um smarte Helferlein, die viele Dinge automatisiert im Hintergrund erledigen, Entscheidungen für den Nutzer treffen und auch proaktiv tätig werden können. Google hat sich bereits breit aufgestellt und will diese Agenten vom Desktop über Android bis in die Gemini-App hinein etablieren.

Gemini Spark

Mit Gemini Spark ist erst vor wenigen Wochen der neue Gemini-Agentenmodus gestartet, der frei für alle Nutzer verfügbar ist. Auch wenn das Tool bisher keine spürbaren Auswirkungen hat, spricht man bei Google bereits davon, dass Spark die Nutzung der KI langfristig stark verändern soll. Es soll die Gemini-KI zu einem aktiven Partner verwandeln, der nicht nur Antworten gibt, sondern im Auftrag des Nutzers echte Aufgaben erledigt.

Gemini Spark soll so lange im Hintergrund an den gestellten Aufgaben arbeiten, bis diese erledigt sind. Spark kann längerfristige Aufgaben erledigen, wiederkehrende Aufgaben je nach Informationslage proaktiv starten oder auch auf Informationen warten. Wir haben euch Gemini Spark im folgenden verlinkten Artikel bereits ausführlich vorgestellt:

» Das ist der neue KI-Agent Gemini Spark









Suchagenten in der Google-Suche

Nicht nur bei Gemini, sondern auch in der Google-Suche werden KI-Suchagenten einziehen. Diese sollen permanent im Hintergrund laufen und intelligente Algorithmen nutzen, zur richtigen Zeit die passenden Informationen für den Nutzer zu finden. Google spricht von „Informationsagenten“, die die Nutzer auf dem Laufenden halten sollen. Dazu suchen sie ständig nach neuen verfügbaren Informationen zu relevanten Themen. Sollte die Antwort auf eine Frage nicht möglich sein, kann man den Agenten anweisen, so lange zu warten, bis eine Antwort möglich ist.

» Das sind die neuen KI-Agenten in der Google-Suche

Android Halo

Besonders spannend wird es, wenn die KI-Agenten auf dem Smartphone einziehen – und das soll noch in diesem Jahr bei Android der Fall sein. Mit „Android Halo“ hat man bereits einen Ausblick darauf gegeben, was diese KI-Agenten leisten werden und wie sie in das Betriebssystem integriert werden sollen. Die KI-Agenten sollen auch visuell ständig präsent sein und den Nutzern visualisieren, was sie tun bzw. ob sie zusätzliche Informationen benötigen.

» Das ist Android Halo

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Die ersten gezeigten Beispiele wissen zu überzeugen und allein die Integration in die starken Produkte Gemini, Suche und Android dürften dafür sorgen, dass die Nutzer auch für diesen Teil der KI bei den Google-Diensten bleiben. Kurz zuvor hatte man bereits die KI Agenten-Features für Google Chrome angekündigt.

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.