Google Fotos: Neue Kamera-App startet jetzt im KI-Tab – ermöglicht schnelle Aufnahme und Bearbeitung

Bei der Fotoplattform Google Fotos gibt es in diesen Tagen wieder größere Updates, die jetzt tröpfchenweise bei den Nutzern eintreffen. Jetzt will man die Aufnahme von neuen Fotos für die KI-Bearbeitung erleichtern und startet eine neue interne Kamera-App, die sich direkt aus Google Fotos heraus aufrufen lässt. Das könnte mittelfristig viele neue Möglichkeiten bringen.



Wir haben erst gestern über die aufgeräumte Google Fotos-Oberfläche ohne Shimmer berichtet, mit der man den Nutzern endlich wieder einen vernünftigen Bildbetrachter liefern will. Doch das ist nicht das einzige Update, denn gleichzeitig zieht eine Art neue Kamera-App in die Android-Anwendung ein, die sich direkt aus dem Remix-Tab heraus starten lässt. Dieser ist für die schnelle KI-Bearbeitung konzipiert und erleichtert daher den Workflow.

Jetzt wird ein neuer Kamera-FAB ausgerollt, der in diesem Tab über die Oberfläche schwebt. Dieser öffnet direkt die Kamera-App, ermöglicht die Aufnahme eines Fotos und bringt dieses in den Bearbeiten-Tab. Statt wie bisher Google Fotos verlassen zu müssen, eine externe Kamera-App zu öffnen und anschließend wieder zu Fotos zurückzukehren, kann dies jetzt in einem Rutsch erledigt werden. Zum Einsatz kommt die Standardkamera.

Laut der Ankündigung möchte man mit dieser Neuerung einen nahtlosen Übergang von der Idee zur Umsetzung schaffen, ohne dass die Nutzer den gewohnten Workflow verlassen müssen. Das sorgt dafür, dass kein Durcheinander entsteht. Die Nutzer können ein neues, ideales Foto erstellen, wenn kein passendes Foto im Bilderstream oder den Alben vorliegt. Die aufgenommenen Bilder werden sofort an die jeweilige Funktion gesendet, die vorab ausgewählt worden ist – etwa Foto zu Video.

Der neue Shortcut wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt, die bereits Zugriff auf den Remix-Tab haben. Gut möglich, dass man daraus schon bald eine eigene Kamera-App bastelt, ähnlich wie es bei der Snapseed Kamera der Fall ist.

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[Google Fotos Support]

Letzte Aktualisierung am 21.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.