Pixel Watch 5: Das sind Googles neue Smartwatches – Leaks zeigen beide Größen in voller Pracht (Galerie)

Google wird in einigen Tagen die Pixel Watch 5 vorstellen, die auch diesmal gemeinsam mit der nächsten Generation der Pixel-Smartphones präsentiert wird und sich bereits häufiger bei den Leakern gezeigt hat. Jetzt ist ein Schwung an Marketingbildern geleakt worden, der uns die Smartwatch in beiden Größen in voller Pracht zeigt. Wir zeigen euch, was euch bei der fünften Generation erwartet.



Die nächste Generation der Google-Smartwatches steht vor der Tür und sorgt erneut für großes Interesse. Wir haben euch erst am Wochenende alle Infos zur Pixel Watch 5 zusammengefasst und jetzt zeigt uns der Leaker Evan Blass die kommenden Smartwatches im Detail. Er hat einen Schwung an Renderbildern ausgegraben, die mutmaßlich direkt von Google stammen und die Smartwatches von allen Seiten präsentieren.

Auch in diesem Jahr setzt Google auf das bewährte und altbekannte Design, das sich seit der ersten Generation nur minimal geändert hat. Die größten Änderungen gab es stets auf der Rückseite rund um die Sensoren für die diversen Messungen der Vitalitätswerte. Doch auch in diesem Jahr gibt man sich mit der Vorgeneration zufrieden und hat nichts verändert. Gut möglich, dass unter der Haube viel vorangegangen ist, doch rein äußerlich lässt sich die Pixel Watch 4 nicht von der Pixel Watch 5 unterscheiden (abgesehen von der gravierten Inschrift).

Im Folgenden seht ihr die Pixel Watch 5 in der Größe 41mm sowie der größeren Variante mit 45mm. Auch in diesem Jahr gibt es einen Variante mit LTE und eine mit Wifi only. Diese unterscheiden sich nur durch die verbauten Komponenten und sind sich äußerlich vollkommen ähnlich. Daher gibt es auch nur ein Marketingbild und nicht für jede Variante ein weiteres Foto. Schaut euch einmal an, was euch mit der Pixel Watch 5 erwartet:









Pixel Watch 5 41mm

Pixel Watch 5 45mm









Spezifikationen der Pixel Watch 5

Bezeichnung: Google Pixel Watch 5

Codename: Godric

Verfügbaren Größen: 41mm, 45mm

Display: 426×425 Pixel mit 320 dpi

SoC: Qualcomm SW5100 (4x ARM Cortex-A53 mit 1700 MHz; Adreno 702 GPU mit 1000 MHz)

RAM: 3 GB

Farben: Natural Silver, Dark Anthracite, Warm Pyrite, Warm Gold (nur 41mm)

Verkaufspreise: 419 Euro – 549 Euro (siehe unten)

Verkaufsstart: 20. August 2026

Google wird die Pixel Watch 5 gemeinsam mit den Pixel 11-Smartphones in der Nacht vom 12. auf den 13. August vorstellen. Wir dürfen gespannt sein, mit welchen Features man für die kommende Generation aufwarten will, wobei sicherlich Gemini (Intelligence) schon jetzt als Schwerpunkt gesetzt betrachtet werden darf.

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[9to5Google]

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