Pixel 11 Pro Fold: Das ist Googles neues Smartphone – Leak zeigt das Foldable jetzt in voller Pracht (Galerie)

Google wird in weniger als zwei Wochen die Pixel 11-Smartphones vorstellen, zu denen neben den drei Grundgeräten auch das faltbare Smartphone gehört, das sich in puncto Leaks etwas vom restlichen Portfolio abgrenzt. Jetzt gibt es viele neue Bilder vom Pixel 11 Pro Fold, das in diesem Jahr in zwei neuen Farben erhältlich und in der Höhe etwas geschrumpft sein soll.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Infos zum Pixel 11 Pro Fold zusammengestellt und dabei neben den technischen Spezifikationen auch über die Abmessungen und die Farbvarianten berichtet. Beides scheint sich jetzt in einem Schwung von geleakten Bildern zu bestätigen, die vom Urgestein Evan Blass (EVLeaks) ausgegraben wurden. Diese zeigen uns das Smartphone auf einer Reihe von Marketingfotos in voller Pracht.

Auch im Foldable hat man das neue Pixel Glow verbaut, das eine zentrale Rolle bei den Neuerungen der elften Pixel-Generation zu spielen scheint – natürlich für KI-Funktionen. Passend dazu wird die Gemini Intelligence schon im Produktnamen erwähnt und dürfte daher das Highlight sein, das man in puncto Hardware aktuell nicht mehr setzen kann. Software schlägt Hardware, bei Google Pixel bekanntlich Programm.

Schaut euch einmal die Bilder in der folgenden Galerie an, die uns das Pixel 11 Pro Fold in voller Pracht zeigen. Es gibt keinen Zweifel, dass es sich um echte Bilder handelt, denn Evan Blass gilt als zuverlässiger Leaker und auch der Zeitpunkt, 13 Tage vor der Präsentation, passt. Daher können wir sagen, dass es sich hier um das echte kommende Foldable aus dem Hause Google handelt.

















Was mir persönlich Kopfschmerzen bereitet: Google hat die Position der Antenne (die kleine Aussparung am Rand) erneut nicht verändert. Damit lässt sich schon jetzt prognostizieren, dass das Pixel 11 Pro Fold im Härtetest erneut versagen und auseinanderbrechen wird. Wir erinnern uns, das Pixel 10 Pro Fold ist sogar explodiert und hat damit einen Negativ-Meilenstein bei Foldables gesetzt.

Auch in puncto Preisgestaltung muss Google beim Foldable den Nutzern Kopfschmerzen bereiten, denn es ist das erste Google-Smartphone, das in der höchsten Ausstattung die Grenze von 2000 Euro durchbricht. Wie sich das auf die Verkaufszahlen auswirkt, laut Marktforschern ist Googles im Foldable-Markt erfolgreicher als im restlichen Smartphone-Markt (in puncto Marktanteilen), wird sich sicherlich bald zeigen. Alles was bisher zum Foldable und den anderen drei Smartphones bekannt ist, findet ihr in den folgenden Artikeln:

Alle Informationen zu den Pixel 11-Smartphones:

Pixel 11 | Pixel 11 Pro | Pixel 11 Pro XL | Pixel 11 Pro Fold

» Pixel 11-Smartphones: Google kündigt massiven Preisanstieg an – Geräte könnten später noch teurer werden

» Pixel Knallerpreise im Google Store: Jetzt über 25 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4 & Buds

[Evleaks]

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.