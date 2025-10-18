Pixel 10 Pro Fold: Googles wahnsinniges Smartphone zerbricht, explodiert und zerkratzt im Härtetest (Video)

Google hat vor wenigen Tagen das Pixel 10 Pro Fold auf den Markt gebracht, das in der Gesamtbetrachtung viele gute Reviews einheimsen konnte. Im Härtetest sieht es allerdings weniger gut aus, denn nach einer Reihe von respektablen Erfolgen der kleinen Brüder ist das Pixel 10 Pro Fold im wahrsten Sinne des Wortes krachend und rauchend durchgefallen. Und das nicht nur wegen des explodierenden Akkus.



Die Qualität der Pixel-Smartphones hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Nicht nur die Nutzer sind immer zufriedener mit ihren Geräten, die Software immer zuverlässiger, die KI immer hilfreicher und die Leistung immer mehr im oberen Bereich, sondern auch die Tester verlieren kaum ein schlechtes Wort. Zuletzt konnte gar das Pixel 10 Pro XL im Teardown absolut überzeugen – Zack nannte es gar eines der besten Smartphones, das je über den Schreibtisch gewandert ist.

Beim Pixel 10 Pro Fold sieht das allerdings etwas anders aus. Google scheint mit dem faltbaren Smartphone nach wie vor große Probleme zu haben und sich beim Hardware-Design offenbar nicht auf die Schwachstellen der Vorgänger zu beziehen. Klar, faltbare Smartphones haben ganz andere Schwachstellen als normale Geräte – aber das darf im Jahr 2025 keine Entschuldigung mehr sein. Bevor ihr weiterlest, schaut euch gerne den Samsung Galaxy Z Fold7 Härtetest an. SO muss ein Foldable durch den Härtetest kommen.

Aufgrund der Dringlichkeit hatte ich hier im Blog schon vor einigen Tagen vorgegriffen und über das explodierende Pixel 10 Pro Fold berichtet – und jetzt wollen wir uns einmal den gesamten Härtetest vornehmen, der noch weitere Schwachstellen hervorgebracht hat, die ihr vor einem möglicherweise erwogenen Kauf kennen solltet.

Kratz- und Messertest

Das Pixel 10 Pro Fold reiht sich im Kratztest dort ein, wo praktisch alle Smartphones landen. Natürlich kann das Gerät äußerlich mit einem Messer zerkratzt werden, doch abgesehen vom Optischen bleiben keinerlei Schäden. Der Lack wird abgekratzt, aber es wird nicht mehr „geschält“, wie das bei früheren Pixel-Generationen der Fall war. Die Lautstärkewippe lässt sich mit Gewalt lösen, aber auch problemlos und vollfunktionell wieder anbringen. Der Power-Button ist fest.

Auf dem Außendisplay entstehen sichtbare Kratzer erst ab Stufe 6 und erst ab Stufe 7 wird es Ungut – aber das schaffen andere Geräte auch nicht besser. Etwas unschöner wird es auf der Innenseite, denn die faltbaren Displays sind einfach noch nicht robust genug. Schon ab der ersten Stufe gibt es deutlich sichtbare Schäden am Display. Keine Kratzer, sondern fast schon Einkerbungen. Das Innendisplay sollte also sehr gut behandelt werden.

Verbrennende Pixel

Beim Feuerzeugtest schneidet das Außendisplay mit Bravour ab, denn auch nach 20 Sekunden gibt es keine sichtbaren Schäden und das Display arbeitet ohne Probleme. Im Inneren sollte man Feuer genauso fernhalten wie spitze Fingernägel: Denn schon nach wenigen Sekunden sind die Pixel darunter tot. Zwar gibt es keine äußeren Schäden, aber das Display zeigt nichts mehr.

Staub und Dreck

Google rühmt sich damit, dass das Pixel 10 Pro Fold das erste wasser- und staubdichte faltbare Smartphone ist. Das mag vor allem aufgrund der offiziellen Zertifizierung korrekt sein, aber es gilt offenbar nicht für die Außenseite. Wie ihr im Video sehen könnt, streut Zack etwas Dreck auf die Außenseite des Scharniers und öffnet dieses dann vollständig. Es macht ungute Geräusche, die Mini-Steinchen dringen in das Scharnier ein und bleiben dann dort für den Rest des Smartphone-Lebens. Das Scharnier funktioniert weiter wie gewohnt, aber man muss mit unschönen Geräuschen leben und befürchten, dass ein kleines Kieselchen das Scharnier aus dem Gleichgewicht bringen wird.

Schon zum Beginn des Tests war Zack von JerryRigEverything klar, dass das Smartphone diesen Test nicht bestehen wird und genauso durchfällt wie das Pixel Fold und das Pixel 9 Pro Fold. Beide sind aufgrund der ungünstig positionierten Antenne zerbrochen. Doch Google hat auch in der dritten Generation nicht daraus gelernt und die Antenne erneut dort positioniert. Das wird von Zack mit einem witzigen Monolog in der ersten Minute kritisiert. Vom dritten Darth Vader-Todesstern bis zum berühmten Einstein-Spruch: Wahnsinn ist, wenn man immer wieder dasselbe tut und verschiedene Ergebnisse erwartet. In your Face, Google.

Das Ergebnis ist zu erwarten und ich hatte das hier im Blog natürlich auch schon wenige Stunden nach dem Video berichtet – falls ihr euer gekauftes Foldable noch zeitgerecht zurückgeben oder eine Bestellung stornieren wollt. Was Google-Partner iFixit dazu sagt, könnt ihr in meinem Pixel 10 Pro Fold-Artikel nachlesen. Das Smartphone ist mit überschaubarem Kraftaufwand irreparabel zerbrochen – und das kann im Alltag schnell passieren, wenn man es einmal offen einpackt. Der eigentliche Supergau ist es allerdings, dass der Akku beim nächsten Falten so stark beschädigt wurde, dass dieser explodiert ist und sich in Rauch aufgelöst hat.

Zack war hörbar geschockt, denn so etwas ist in zehn Jahren Smartphone-Zerbrechen noch niemals passiert. Und so startet das Video nicht nur mit sehr deutlicher Kritik, sondern endet auch genauso: Das Pixel 10 Pro Fold ist eines der schwächsten und schlechtesten Smartphones, das er jemals getestet hat.

