Krachend gescheitert: Pixel 10 Pro Fold explodiert beim Härtetest – Smartphone löst sich in Rauch auf (Video)

Google hat vor wenigen Tagen das Pixel 10 Pro Fold auf den Markt gebracht, das frühe Tester in vielen Punkten begeistern konnte und sowohl laut Reviews als auch Google große Fortschritte gemacht hat. Doch jetzt kommt ein echter Hammer, der das dritte Google-Foldable im wahrsten Sinne des Wortes explodieren lassen könnte: Es ist im Härtetest krachend gescheitert und als erstes Smartphone überhaupt explodiert.



Als Google das Pixel 10 Pro Fold vorgestellt hat, hat man es als das stabilste Foldable bezeichnet, das man bisher designt hat – doch offenbar ist genau das Gegenteil der Fall. YouTuber Zack von JerryRigEverything hatte schon von Beginn an den Eindruck, dass die Schwächen der beiden Vorgänger (die beide im Biegetest zerbrochen sind) nicht behoben wurden – und er sollte Recht behalten. Aber nicht nur das.

Wir schauen uns das Teardown-Video in einigen Tagen noch einmal im Detail an, doch das Endergebnis und damit vielleicht ein massiver Vertrauensverlust in diese Generation kann nicht mehr warten: Schaut euch das unten eingebundene Video vielleicht erst einmal selbst ab Minute 7:30 an. Zack hat das Smartphone dem üblichen Biegetest unterzogen und wie erwartet ist das Smartphone mit recht wenig Kraftaufwand zerbrochen. Das ist sehr ungut, ist aber auch schon anderen Foldables passiert (nicht allen!).

Doch was beim zweiten Biegevorgang geschehen ist, hat Zack nach eigenen Aussagen in über zehn Jahren auch noch nicht erlebt. Der Akku ist beim Biegen explodiert, das Smartphone hat sich extrem erhitzt und es stieg Rauch auf, der auch den Rauchmelder des YouTubers auslöste. Der gesamte Vorgang, in dem sich das Smartphone sprichwörtlich in Rauch auflöst, wurde auf Video festgehalten. Zack scheint geschockt zu sein, denn das war absolut nicht zu erwarten.

Natürlich muss man dazu sagen, dass das Smartphone in der zweiten Runde mit erheblichem Kraftaufwand zusammengedrückt wurde, aber dennoch darf so etwas nicht passieren. Das Smartphone „darf“ zerbrechen, aber der Akku darf sich nicht entzünden und explodieren. Im Alltag wird niemand diese Kraft aufwenden, aber wie Zack selbst im Video betont, würde es ausreichen, das Smartphone offen im Rucksack zu transportieren und diesen in unglücklicher Position fallenzulassen.

Google hat sich bisher nicht dazu geäußert, doch die Reparaturpartner von iFixit verteidigen den Fall:

As dramatic as a battery fire is, we don’t think this is necessarily a sign that something is wrong with the Pixel 10 Pro Fold design. The possibility of thermal runaway is just a reality of Li-ion batteries. Looks like Zack probably didn’t discharge the battery before opening up the phone.

Es heißt, dass der Akku einfach zu voll geladen war und dadurch thermische Energie vorhanden war, die sich entladen hatte. Wer sein Smartphone also versehentlich schlecht behandelt, sollte es vorher entladen 🙂

Ich denke, damit ist Googles aktuelle Foldable-Generation erledigt. Google täte gute daran, das Smartphone vom Markt zu nehmen und ähnlich wie Samsung beim legendären Galaxy Note7 daraus zu lernen. Mein persönlicher Tipp an alle, die sich ein Pixel 10 Pro Fold gekauft haben: Nutzt euer Rückgaberecht und kauft euch ein Samsung Galaxy Z Fold7 – denn das hat selbst den Biegetest bei JerryRigEverything unbeschadet (!) überstanden.

