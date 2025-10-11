Pixel 10 Pro Fold: So funktioniert Drag & Drop auf dem Foldable – Inhalte wie am Desktop verschieben (Video)

Google hat vor wenigen Tagen das Pixel 10 Pro Fold auf den Markt gebracht, das in der mittlerweile dritten Generation wieder einige Schritte nach vorn macht – auch in puncto Funktionalität. Eines der Highlights ist das neue Drag & Drop, mit dem sich Inhalte wie auf dem Desktop von einer App in die andere ziehen können. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.



Faltbare Smartphones haben nach wie vor das Problem, dass sie die Nutzer noch nicht mit innovativen Funktionen überzeugen können, für die es unbedingt ein Foldable benötigt. Doch Google versucht es wenigstens und hat jetzt die Funktion Drag & Drop vorgestellt, die allen Desktopnutzern bekannt ist: Ein Element per Maustaste festhalten und bewegen (Drag) und dann an einer beliebigen anderen Stellen fallenlassen (Drop). Damit lassen sich je nach App und Betriebssystem Texte, Bilder, Dateien und andere Dinge einfach verschieben oder kopieren.

Auch auf dem Pixel 10 Pro Fold wird Drag & Drop unterstützt und ergibt bei paralleler Verwendung von zwei Apps im Splitscreen auch Sinn. Tatsächlich funktioniert es auch nur dann, wenn dieser Modus aktiviert ist. Im normalen Smartphone-Modus ist es trotz Gestensteuerung und Taskmanager aktuell noch nicht möglich, Inhalte per Drag & Drop von einer App in die andere zu verschieben:

Text verschieben: Drücken Sie in einer App lange auf den gewünschten Text, bis er hervorgehoben wird. Ziehen Sie ihn dann über den Bildschirmteiler und lassen Sie ihn in einem Textfeld einer zweiten App, beispielsweise einer Messaging- oder Notizen-App, los.

Drücken Sie in einer App lange auf den gewünschten Text, bis er hervorgehoben wird. Ziehen Sie ihn dann über den Bildschirmteiler und lassen Sie ihn in einem Textfeld einer zweiten App, beispielsweise einer Messaging- oder Notizen-App, los. Bilder oder Dateien verschieben: Drücken Sie in einer unterstützten App wie Google Fotos oder einem Dateimanager lange auf das zu verschiebende Medium. Unter Ihrem Finger erscheint eine Vorschau des Elements. Ziehen Sie die Vorschau in die zweite App und lassen Sie sie an der gewünschten Stelle los. Sie können beispielsweise ein Foto direkt in einen Social-Media-Beitrag ziehen, den Sie gerade verfassen.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, Drag & Drop im Smartphone-Alltag zu nutzen. Ihr könntet zum Beispiel auch unterwegs eine Präsentation erstellen, indem ihr einfach den Text aus dem Browser auf die Folie zieht, einen Link zu Konzertkarten findet und in den Gruppenchat einfügt oder Urlaubsbilder teilt, indem diese aus Google Fotos direkt in den Messenger gezogen werden.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.