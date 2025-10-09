Pixel 10 Pro Fold: Googles neues faltbares Smartphone ist jetzt erhältlich – noch mit 300 Euro Eintauschbonus

Google hat schon Mitte August das Pixel 10 Pro Fold vorgestellt und erst ab heute ist das neue faltbare Smartphone für alle interessierten Käufer erhältlich. Der Startschuss fällt einige Wochen nach dem der Pixel 10-Smartphones und wird frühen Käufern jetzt noch mit einem Eintauschbonus in Höhe von 300 Euro versüßt. Die ersten Tester zeigen sich überzeugt.



Die Pixel-Generation für 2025 wurde von Google schon am 20. August vorgestellt und kurz darauf kamen das Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL auf den Markt, aber das Foldable hat noch etwas länger auf sich warten lassen. Jetzt startet endlich auch das Pixel 10 Pro Fold in den Verkauf, das die Google-Foldables in die dritte Generation bringt und offenbar einen großen Schritt nach vorn gemacht hat.

Die ersten Tester zeigen sich vom neuen Smartphone begeistert, auch wenn es natürlich nach wie vor die üblichen Foldable-Baustellen gibt. Bei YouTube sowie in den Tech-Medien findet ihr seit gestern Abend unzählige Reviews, schaut doch dort mal vorbei. Hier einmal die nackten Zahlen zum faltbaren Smartphone, von dem sich Google Großes erhofft:

Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße außen: 6,4 Zoll

Displaygröße innen: 8 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5

Kamera: 48 Megapixel

Ultrawide Kamera: 10,5 MegapixelP

Telephoto Kamera: 10,8 Megapixel

Frontkamera: 10 Megapixel

Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Akku: 5015 mAh | 23 Watt Aufladen | 15 Watt kabellos Aufladen mit Qi2

Farben: Moonstone (Grau), Jade (Grün)

Sonstiges: Erstmals IP68-zertifiziert. Staubdicht und wasserdicht bis 30 Minuten auf einen Meter

Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB) | 2029 Euro (512 GB) | 2289 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 9. Oktober 2025









Pixel 10 Pro Fold jetzt mit 300 Euro Eintauschbonus

Jetzt könnt ihr das Pixel 10 Pro Fold bei Amazon bestellen und erhaltet nur noch wenige Tage den „Vorbestellerbonus“. Dieser bringt euch einen Eintauschbonus in Höhe 300 Euro – also den errechneten Ankaufswert eures alten Smartphones PLUS die 300 Euro oben drauf. Das kann den Kaufpreis schon ganz nach unten drücken und wer am Smartphone Interesse hat, sollte diese Aktion nutzen – so günstig wird es lange Zeit nicht zu haben sein.

Zusätzlich bekommt ihr von Google noch ein Jahr Google One AI Pro gratis, das euch den vollen Gemini-Zugang sowie zwei Terabyte Speicher für euer Konto verschafft. Amazon selbst legt noch 60 Tage Audible gratis oben drauf, das man natürlich ebenfalls mitnehmen kann. Wir dürfen gespannt sein, was die Verkaufszahlen in den ersten Monaten zeigen. Ich denke, Google hat hier ein starkes Paket zusammengestellt.

Letzte Aktualisierung am 2025-10-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.