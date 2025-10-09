Pixel Watch 4: Googles neue KI-Smartwatch ist ab heute erhältlich – jetzt noch mit 11 Prozent Rabatt sichern

Bereits vor über sieben Wochen hat Google die Pixel Watch 4 vorgestellt und ab heute ist die neue Smartwatch endlich erhältlich. Das Pixel-Team spricht von der ersten echten KI-Smartwatch, die für Gemini entwickelt worden ist und somit einen echten funktionellen Schub bekommen soll. Wer sich dafür begeistern kann, bekommt die Smartwatch schon jetzt mit lohnendem Rabatt.



Die Pixel Watch ist in der vierten Generation angekommen und wird damit so langsam erwachsen, sodass alle Kinderkrankheiten längst behoben sind, die Smartwatch mittlerweile sehr wertig ist und viele durchdachte Funktionen bietet. Google positioniert das Gadget am Handgelenk als die erste KI-Smartwatch, die natürlich mit Gemini im Hinterkopf entwickelt worden ist, und zahlreiche funktionelle Verbesserungen mit sich bringt. Wir haben euch das alles im Folgenden einmal aufgelistet.

Sowohl die Pixel Watch-Serie als auch das Betriebssystem WearOS und natürlich Gemini sollen im Zusammenspiel einen großen Schritt machen und dafür sorgen, dass die praktischen Helferlein am Handgelenk den Nutzern in allen Situationen zur Seite stehen. Die Pixel Watch 4 hat ein umfassendes Design-Update erhalten, wobei man als Highlight das neue, gewölbte Actua 360-Display ganz besonders hervorhebt. Neben umfangreichen Funktionen für Fitness und Gesundheit lässt sich Gemini durch ein Anheben des Handgelenks komfortabel starten.

Die frühen Tester zeigen sich überraschend stark begeistert. An vielen Stellen ist gar die Rede davon, dass endlich die „Apple Watch für Android“ geschaffen worden ist und es sich um die beste Smartwatch für die Android-Welt handelt. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, kann das jetzt mit dem heutigen Verkaufsstart tun.

Die wichtigsten Pixel Watch 4-Highlights

Revolutionäres, gewölbtes Actua 360-Display: Erleben Sie die Pixel Watch 4 mit einem einzigartigen, über das Glas hinaus gewölbten Display. Der aktive Bereich ist um 10 % vergrößert und das randlose Design verdankt sie einem 16 % schmaleren Glasrand. Ein weiteres Highlight: Mit beeindruckenden 3000 cd/m² ist das Display 50 % heller, sodass Sie selbst bei starker Sonneneinstrahlung alles mühelos ablesen können.

Erleben Sie die Pixel Watch 4 mit einem einzigartigen, über das Glas hinaus gewölbten Display. Der aktive Bereich ist um 10 % vergrößert und das randlose Design verdankt sie einem 16 % schmaleren Glasrand. Ein weiteres Highlight: Mit beeindruckenden 3000 cd/m² ist das Display 50 % heller, sodass Sie selbst bei starker Sonneneinstrahlung alles mühelos ablesen können. Dynamische Personalisierung und blitzschnelle Reaktion: Das Material 3 Expressive Design haucht dem Display Leben ein und sorgt für eine noch intuitivere und individuellere Nutzererfahrung. Freuen Sie sich auf intensivere Farben, auffälligere Ziffernblätter und eine reaktionsschnellere Oberfläche. Die 15 % stärkere Haptik-Engine und der optimierte Lautsprecher sind perfekt auf die Interaktion mit Gemini abgestimmt.

Das Material 3 Expressive Design haucht dem Display Leben ein und sorgt für eine noch intuitivere und individuellere Nutzererfahrung. Freuen Sie sich auf intensivere Farben, auffälligere Ziffernblätter und eine reaktionsschnellere Oberfläche. Die 15 % stärkere Haptik-Engine und der optimierte Lautsprecher sind perfekt auf die Interaktion mit Gemini abgestimmt. Massive Akkulaufzeit und Turbo-Laden: Die Akkulaufzeit der Pixel Watch 4 wurde um 25 % verlängert. Das 41-mm-Modell erreicht nun 30 Stunden, das 45-mm-Modell sogar 40 Stunden Laufzeit. Im Energiesparmodus sind bis zu zwei (41 mm) bzw. drei (45 mm) Tage möglich. Dank des neuen Schnellladedocks lädt die Uhr 25 % schneller – in nur 15 Minuten von 0 % auf 50 %!

Die Akkulaufzeit der Pixel Watch 4 wurde um 25 % verlängert. Das 41-mm-Modell erreicht nun 30 Stunden, das 45-mm-Modell sogar 40 Stunden Laufzeit. Im Energiesparmodus sind bis zu zwei (41 mm) bzw. drei (45 mm) Tage möglich. Dank des neuen Schnellladedocks lädt die Uhr 25 % schneller – in nur 15 Minuten von 0 % auf 50 %! Enorme Leistungssteigerung: Diese Generation setzt auf unsere bisher fortschrittlichste hybride Computing-Architektur. Ausgestattet mit der neuen Snapdragon® W5 Gen 2 Wearable Platform und einem hochmodernen ML-basierten Coprozessor bietet die Smartwatch 25 % mehr Geschwindigkeit bei gleichzeitig halbiertem Stromverbrauch.

Diese Generation setzt auf unsere bisher fortschrittlichste hybride Computing-Architektur. Ausgestattet mit der neuen Snapdragon® W5 Gen 2 Wearable Platform und einem hochmodernen ML-basierten Coprozessor bietet die Smartwatch 25 % mehr Geschwindigkeit bei gleichzeitig halbiertem Stromverbrauch. Extrem robust und erstmals wartungsfreundlich: Die Pixel Watch 4 ist für den Alltag gebaut: Geschützt wird sie von extra gehärtetem Corning® Gorilla® Glass und einem Gehäuse aus Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität. Sie ist zudem wasserbeständig bis 50 Meter. Als Novum in dieser Serie ist die Smartwatch nun wartungsfreundlich gestaltet, mit austauschbarem Akku und Display.









Die wichtigsten Pixel Watch 4-Funktionen

Präzisere Schlafanalyse: Die Pixel Watch 4 liefert unser fortschrittlichstes Schlaftracking. Dank neuer, hochmoderner Machine-Learning-Modelle ist die Einteilung Ihres gesamten Schlafzyklus jetzt 18 % genauer und protokolliert exakt, wie viel Zeit Sie in jeder einzelnen Schlafphase verbringen.

Die Pixel Watch 4 liefert unser fortschrittlichstes Schlaftracking. Dank neuer, hochmoderner Machine-Learning-Modelle ist die Einteilung Ihres gesamten Schlafzyklus jetzt 18 % genauer und protokolliert exakt, wie viel Zeit Sie in jeder einzelnen Schlafphase verbringen. Erhöhte Genauigkeit bei der Hauttemperaturmessung: Ein neu integrierter Hauttemperatur-Sensor ermöglicht es der Smartwatch, Abweichungen von Ihrem persönlichen Normalbereich zu erkennen. Dies hilft Ihnen, frühzeitig auf Veränderungen Ihres Wohlbefindens zu achten – ideal, wenn Sie sich nicht ganz auf der Höhe fühlen.

Ein neu integrierter Hauttemperatur-Sensor ermöglicht es der Smartwatch, Abweichungen von Ihrem persönlichen Normalbereich zu erkennen. Dies hilft Ihnen, frühzeitig auf Veränderungen Ihres Wohlbefindens zu achten – ideal, wenn Sie sich nicht ganz auf der Höhe fühlen. Ultra-genaues Routen-Tracking: Das verbesserte Zweifrequenz-GPS sorgt für eine extrem exakte Aufzeichnung Ihrer Strecken. Selbst in herausfordernden Umgebungen wie in engen Häuserschluchten oder dichten Wäldern wird Ihre Route präzise erfasst.

Das verbesserte Zweifrequenz-GPS sorgt für eine extrem exakte Aufzeichnung Ihrer Strecken. Selbst in herausfordernden Umgebungen wie in engen Häuserschluchten oder dichten Wäldern wird Ihre Route präzise erfasst. Echtzeit-Statistiken für Radfahrer: Streamen Sie Ihre Leistungsdaten in Echtzeit direkt von Ihrem Handgelenk auf die Fitbit App und lassen Sie sich diese als praktisches Head-up-Display (HUD) an Ihrem Fahrradlenker anzeigen.

Streamen Sie Ihre Leistungsdaten in Echtzeit direkt von Ihrem Handgelenk auf die Fitbit App und lassen Sie sich diese als praktisches Head-up-Display (HUD) an Ihrem Fahrradlenker anzeigen. Erweiterte Trainingsvielfalt: Die Pixel Watch 4 bietet Ihnen noch mehr Auswahl! Wir haben neue Trainingsmodi hinzugefügt, sodass Ihnen nun über 50 Optionen zur Verfügung stehen, darunter beliebte Sportarten wie Pickleball und Basketball.

Die Pixel Watch 4 bietet Ihnen noch mehr Auswahl! Wir haben neue Trainingsmodi hinzugefügt, sodass Ihnen nun über 50 Optionen zur Verfügung stehen, darunter beliebte Sportarten wie Pickleball und Basketball. Intelligentes, automatisches Tracking: Wenn Sie vergessen, ein Training zu starten, ist das kein Problem: Die Smartwatch nutzt KI, um Ihre Aktivität automatisch zu erkennen, zu kategorisieren und Ihnen anschließend eine vollständige Statistik-Zusammenfassung zu senden. So gehen Ihnen nie wieder wertvolle Daten verloren.









Preise und Verfügbarkeit

Pixel Watch 4 (41mm) Wifi: 399 Euro

Pixel Watch 4 (41mm) LTE: 499 Euro

Pixel Watch 4 (45mm) Wifi: 449 Euro

Pixel Watch 4 (45mm) LTE: 549 Euro

Google hat den Preis der Smartwatches glücklicherweise auch für diese Generation stabil gehalten, sodass ihr auch tatsächlich etwas von den Aktionen zum Verkaufsstart habt.

Pixel Watch 4 zum Aktionspreis

Die vierte Pixel Watch-Generation kann ab sofort mit ganzen elf Prozent Rabatt bei Amazon bestellt werden – was zum Verkaufsstart schon eine erhebliche Ersparnis ist. Weil die Prime Deal Days gerade zu Ende gegangen sind, genauso wie die Konter-Aktionen der anderen Händler, ist das ein schöner Rabatt, den man zum Verkaufsstart auf jeden Fall mitnehmen kann.

