Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Der letzte April-Tag ist vorübergegangen, wir sind im Mai angekommen, doch Google schließt noch mit einer vierten Runde der Google System Updates rund um Android für diesen Monat ab. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier die Updates für die vierte und letzte Runde im April, die Verbesserungen rund um die System Intelligence, den Standortkontext, den Play Store, Google Wallet, die Systemverwaltung, die Geräteverbindungen, Kontoverwaltung und auch Standort + Kontext im Gepäck hat. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neuesten Einträge am Anfang der Liste befinden.

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Google System Updates im April 2026:

Google Play-Dienste, Version 26.16 (27.04.2026) Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen für die Kontoverwaltung in ihren Apps.

[Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps, mit denen die Kontoverwaltung in ihren Apps unterstützt wird. Wallet [Smartphone] Wallet wurde aktualisiert, sodass Pix-Nutzerinnen und -Nutzern in Brasilien jetzt Bankkonten angezeigt werden. Google Play Store, Version 51.2 (27.04.2026) [Smartphone] Es gibt jetzt eine zusätzliche Ansicht für die Altersfreigabe von Apps.

[Smartphone] Mit diesem Update werden automatisch ausgelöste Inline-Installationsaufrufe nicht mehr per Deeplink zum Google Play Store weitergeleitet.

[Smartphone] Es wird jetzt ein Symbol angezeigt, das Apps kennzeichnet, die für große Bildschirme entwickelt wurden.

[Smartphone] Sie können jetzt auf Tablets auf Sammlungen zugreifen, indem Sie das Google Play Store App-Symbol gedrückt halten oder das Google Play-Widget über die Android-Widget-Einstellungen hinzufügen.

[Smartphone] Mit diesem Update können Sie jetzt in Bereichen für App-Bewertungen und ‑Rezensionen Ihre Abos bewerten. Android WebView v148 (2026-04-22) Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play-Dienste, Version 26.15 (20.04.2026) Geräteverbindung [Auto, Smartphone, Wear] Fehlerkorrekturen im Zusammenhang mit Diensten für Geräteverbindungen sowie die Systemverwaltung und -diagnose.

[TV] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten verbessern die Verbindungsoptionen. Standort und Kontext [Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Standortdienste. Wallet [Smartphone] Mit diesem Update wird dem Nutzer unten auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt, in der er erfährt, wie er eine Karte zu Wallet hinzufügen kann.

[Smartphone] Mit diesem Update erhalten Sie einen neuen Einstiegspunkt für „MyCommute“. Android System Intelligence, Version B.24 (16.04.2026) [Smartphone] Wartungsupdates. Google Play-Dienste, Version 26.14 (13.04.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Durch dieses Update können Sie Ihr Gerät schneller einrichten, wenn Sie Konten und Einstellungen von einem vorhandenen Gerät übertragen. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Sie erhalten jetzt genauere Standortinformationen. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Sie finden jetzt Open-Source-Lizenzen für Android Pulse in GMS Core. Wallet [Smartphone] Sie können jetzt über neue Datenschutzeinstellungen für jeden einzelnen Ausweis festlegen, wie er in Google Wallet mit anderen Google-Diensten wie Autofill funktioniert.

[Smartphone] Die Wallet-Oberfläche wurde neu gestaltet und bietet jetzt schnelleren Zugriff, bessere Suchmöglichkeiten und neue Funktionen. Google Play Store, Version 51.0 (13.04.2026) [Smartphone] Sie können jetzt Feedback zu KI‑generierten Zusammenfassungen von Nutzerrezensionen geben.

[Smartphone] Sie können jetzt direkt über den Tab „Ich“ ein Spielerprofil erstellen.

[Smartphone] Auf dem Tab „Mein Play“ können Sie jetzt einige Games spielen, ohne sie installieren zu müssen. Private Compute Services, Version B.24 (13.04.2026) [Smartphone] Laufende Wartung und Fehlerkorrekturen sowie Verbesserung der Bedienungshilfen. Google Play-Dienste, Version 26.13 (06.04.2026)< Kontoverwaltung [Auto] Wenn sich ein Nutzer auf Android Automotive-Geräten über einen QR-Code in seinem Google-Konto anmeldet, wird in der Anmeldebestätigung der Name des anfragenden Geräts angezeigt. Geräteverbindung [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Standort und Kontext [Smartphone] Mit diesem Update werden die APIs für die Standortfreigabe optimiert und neue Standortanfragen eingeführt.

[Smartphone] Durch dieses Update werden Ladenbesuche im Standortverlauf auf dem Gerät häufiger verarbeitet. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung von Sicherheit und Stabilität. Wallet [Smartphone] Fehlerkorrekturen bei Diensten im Zusammenhang mit Google Wallet. Google Play Store, Version 50.9 (06.04.2026) [Smartphone] Sie können jetzt direkt über den Tab „Mein Play“ an Play Games Leagues teilnehmen und sich mit anderen messen.

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