Gemini: Googles KI-ChatBot kann jetzt Dokumente zum Download erstellen – unterstützt viele Formate (Video)

Der KI-ChatBot Gemini hält je nach Kategorie viele schlaue Antworten und Inhalte bereit, die von den Nutzern meist per Copy & Paste kopiert und verwendet werden. Jetzt schafft man einen neuen Weg, auf den viele Nutzer gewartet haben dürften: Gemini generiert auf Wunsch nun Dokumentdateien zum Download – von Microsoft Office über Google Docs bis hin zu PDF, TXT und einiges mehr.



Wer mit dem KI-ChatBot Gemini umfangreiche Inhalte generiert oder Informationssammlungen erarbeitet, dürfte diese bisher per Copy & Paste in andere Anwendungen übertragen oder abgelegt haben. Das dürfte in den meisten Fällen ausreichend sein, doch wenn es etwas umfangreicher wird oder das Format eine Rolle spielt, gibt es jetzt einen bequemeren Weg. Der KI-ChatBot kann mit dem jüngsten Update Dateien generieren.

Statt zu kopieren, einzufügen und neu zu formatieren, ermöglicht euch dieses Update, die Arbeit einfach in verschiedene Anwendungen zu übertragen. Exportiert zum Beispiel euren Budgetvorschlag als Microsoft Excel-Datei (.xlsx), ordnet eure Ideen in einem Stichpunktentwurf oder fasst die umfangreiche Zusammenarbeit in einem einseitigen PDF oder Microsoft Word-Dokument (.docx) zusammen. Die meisten Formate können anschließend direkt auf das genutzte Gerät heruntergeladen oder in Google Drive exportiert werden.

Um eine Datei zu generieren, müsst ihr Gemini einfach nur anweisen, die Information zusätzlich im gewünschten Dateiformat auszugeben. Das gilt nicht nur für die aktuelle Antwort, sondern ihr könnt euch auch die in mehreren Schritten erarbeiteten Informationen in einer Datei zusammenfassen lassen. Unterstützte Formate sind: Workspace-Dateien (Docs, Sheets und Slides), .pdf, .docx, .xlsx, .csv, LaTeX, Klartext (TXT), Rich Text Format (RTF) und Markdown (MD). Die Funktion steht ab sofort allen Gemini-App-Nutzern weltweit zur Verfügung.

Ich denke, dass das eine starke Funktion ist, die sicherlich so mancher Nutzer schon einmal benötigt hätte. Weitere Dateiformate dürften folgen, wobei vor allem Powerpoint noch eine große Lücke bildet, während Google Slides bereits unterstützt wird.

» Gemini: Neue Personalisierung des KI-ChatBot startet jetzt für erste Nutzer – bringt gemerkte Informationen

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.