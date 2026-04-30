Gemini: Neue Importfunktion startet jetzt für alle Nutzer – ermöglicht schnelle Übernahme von ChatGPT und Co

Google will den KI-ChatBot Gemini noch persönlicher gestalten und hat erst gestern eine neue Funktion angekündigt, die Personalisierung durch gemerkte Informationen weiter erhöhen soll. Um auch vergangene Erinnerungen und Konversationen von Konkurrenzdiensten verwenden zu können, gibt man jetzt den offiziellen Startschuss für die neue Importfunktion. Wir zeigen euch die beiden Möglichkeiten zur Übernahme von Konversationen aus ChatGPT & Co.



Google startet neue Personalisierungsfunktionen für Gemini, die dem KI-ChatBot die Möglichkeit geben, auf vergangene Konversationen und deren mitgeteilte Informationen zuzugreifen. Die KI kann sich Dinge selbstständig merken und bei Bedarf darauf zurückgreifen. Weil viele Nutzer parallel auch andere ChatBots verwenden oder dies zumindest in der Vergangenheit getan haben, startet man jetzt zwei neue Import-Tools, mit denen sich ganze Konversationen oder wichtige Fakten aus ChatGPT und Co übertragen lassen.

Erinnerungen per Prompt importieren

Gemini kann jetzt die wichtigsten Erinnerungen aus anderen KI-ChatBots importieren und setzt dabei auf ChatBot-typischen Weg – nämlich den Prompt: Das Importwerkzeug schlägt einen ausführlichen Prompt vor, der im alternativen ChatBot eingetragen werden soll. Darin wird dieser aufgefordert, die wichtigsten Erinnerungen an den Nutzern aufzulisten. Diese Antwort soll dann wiederum zu Gemini kopiert werden, wo sich die KI alle wichtigen Fakten selbst herauszieht. Mangels Standards ist das ein recht kurioser Weg, der aber effektiv sein dürfte.

Vielleicht sollte man sich aufgrund der Halluzinie der KI-ChatBots vorab durchlesen, was man in das Gemini-Gedächtnis kopiert. Weil es aber eine reine Faktenauflistung ist, sollte es bei den großen Anbietern keine großen Ausreißer geben. Das Tool soll es ermöglichen, die wichtigsten Präferenzen, Beziehungen und den persönlichen Kontext aus anderen Plattformen direkt in Gemini zu integrieren. Nach dem Import kennt Gemini dieselben wichtigen Informationen, die bereits mit anderen Apps geteilt wurden. Ein cleverer Schachzug, um die Personalisierung zu erhöhen.









Vollständige Chatverläufe importieren

Möchtet ihr nicht nur die wichtigsten persönlichen Fakten und Erinnerungen importieren, sondern die vollständigen konversationen, ist das jetzt ebenfalls möglich. Wenn es der vorherige oder parallel genutzte Dienst anbietet, könnt ihr euren gesamten Chatverlauf herunterladen und bei Gemini wieder hochladen. Vermutlich wird es eine ZIP-Datei mit vielen Textdateien sein, Gemini zeigt sich dabei wohl recht flexibel und kann mit vielen Formaten interagieren.

Ihr könnt einfach eine ZIP-Datei eures Chatverlaufs von anderen KI-Anbietern hochladen und nahtlos dort weitermachen, wo ihr an anderer Stelle aufgehört habt. Alle bisherigen Konversationen lassen sich mit Gemini durchsuchen und auch fortsetzen. Alle Konversationen erscheinen bei Gemini im Konversationsverlauf, so als wenn sie mit der Gemini-KI geführt worden wären. Im Zuge dessen wird der Bereich übrigens in „gemerkte Informationen“ umbenannt, wobei man im Englischen die Bezeichnung „Memory“ gewählt hat.

Der neue Gemini-Import steht ab sofort für viele Nutzer unter diesem Link<7a> zur Verwendung bereit.

» Gemini: Neue Personalisierung des KI-ChatBot startet jetzt für erste Nutzer – bringt gemerkte Informationen

» Gemini: Googles KI-ChatBot kann jetzt Dokumente zum Download erstellen – unterstützt viele Formate (Video)

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