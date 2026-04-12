Gemini: Neue Importfunktionen starten – so könnt ihr jetzt Konversationen und Erinnerungen mitnehmen

Viele Nutzer dürften im Laufe der Zeit viele KI-ChatBots ausprobiert haben, vielleicht mehrfach zwischen den Modellen springen und sich für die alltäglichen Aufgaben für eines der großen Modelle entscheiden. Jetzt gibt Google allen Nutzer von Gemini die Möglichkeit, ihre Konversationen und auch Erinnerungen aus anderen ChatBot-Plattformen zu importieren. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.



Google hat sich für Gemini sehr große Ziele gesetzt und strebt wie üblich nicht nur die Marktführerschaft, sondern die Dominanz im Bereich der Künstlichen Intelligenz und KI-ChatBots an. Um den Nutzern den Wechsel zu Gemini zu erleichtern, hat man vor einigen Tagen zwei ganz neue Import-Tools geschaffen, mit denen sich sowohl die Konversationen aus anderen ChatBots als auch Erinnerungen von den Konkurrenzplattformen übernehmen lassen. Beide ist simpel umgesetzt und soll dafür sorgen, dass auch beim Plattformwechsel keine wichtigen Informationen verlorengehen.

Konversationen importieren

Wer etwas länger oder umfangreicher mit alternativen ChatBots kommuniziert und diese mit wichtigen Informationen versorgt hat, kann die gesamten Konversationen jetzt zu Gemini mitnehmen – sofern die zuvor genutzte Plattform dies technisch unterstützt. Dazu müssen einfach nur die Konversationen bei den anderen Anbietern heruntergeladen werden und lassen sich ohne strenge Vorgabe von Dateiformaten zu Gemini hochladen. In den meisten Fällen dürfte es eine ZIP-Datei geben, in der alle Konversationen enthalten sind.

Nach dem Upload der Chatverläufe anderer Anbieter könnt ihr nahtlos dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Es lassen sich auch alte Konversationen fortsetzen, denn Gemini wird sowohl eure Nachrichten als auch die Antworten der Konkurrenz auswerten und entsprechend darstellen können. Die alten Konversationen tauchen in der Auflistung auf und lassen sich auch durchsuchen, so als wenn sie mit Gemini geführt worden wären.









Erinnerungen importieren

Sollte der zuvor genutzte Anbieter keine zufriedenstellende Exportfunktion bieten oder möchtet nicht alle Konversationen übernehmen, bietet Gemini eine Alternative. Diese arbeitet auf Basis von Prompts und lässt sich innerhalb kürzester Zeit durchführen. Der Ablauf ist ganz simpel: Ihr fordert einfach den zuvor genutzten KI-ChatBot dazu auf, alle wichtigen Erinnerungen und mitgeteilten Fakten so ausführlich wie möglich wiederzugeben. Diese Antwort tragt ihr in Geminis Prompt-Import ein und schon werden diese Fakten und Memories übernommen.

Damit dieser Schritt gut funktioniert, stellt das Gemini-Tool einen fertigen Prompt zur Verfügung, den ihr einfach kopieren und in den alternativen KI-ChatBot integrieren könnt. Gemini ist intelligent genug, um Dopplungen und Widersprüche zu erkennen, sodass ihr im Zweifel auch mehrere Anläufe wagen oder den Prompt bei Bedarf nach eigener Personalisierung erweitern könnt. Es ist eine kuriose, aber sehr naheliegende Methode, solange es keine offiziellen Schnittstellen und Standards gibt.

Ihr könnt das Gemini Import-Tool direkt über die Einstellungen der Web-App oder den Link in diesem Artikel aufrufen. Probiert das doch einfach einmal aus. Auch für die parallele Nutzung kann es hilfreich sein, alle paar Wochen oder Monate einen solchen Faktenabgleich durchzuführen.

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Letzte Aktualisierung am 7.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.