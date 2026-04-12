Android: Google startet Search Live für alle Nutzer – so könnt ihr den KI-Begleiter jetzt optimal nutzen (Galerie)

Vor wenigen Tagen ist recht überraschend das neue Google Search Live gestartet, das den Nutzern als interaktiver KI-Begleiter zur Seite stehen soll. Weil viele Nutzer diese neue Funktion vermutlich noch nicht kennen, zeigen wir euch in diesem Artikel, was Search Live kann, wie es sich verwenden lässt und welche Einsatzmöglichkeiten das Tool in den wichtigsten Kategorien hat.



Google hat erst vor wenigen Tagen ein ganz neues Produkt gestartet, das ein enormes Potenzial hat, aber allein aufgrund der Bezeichnung und Positionierung vermutlich nur den wenigsten Nutzern bekannt ist. Es handelt sich um eine Erweiterung der Suchfunktion und positioniert sich durch die enge Anbindung an die Google-App etwas anders als das bisher verfügbare Gemini Live mit Kamerazugriff.

Mit Search Live will Google interaktive Unterhaltungen sowohl in Form von Sprache als auch mit visueller Unterstützung durch die Kamera etablieren und den Nutzern im Alltag helfen. Laut der Ankündigung ist das Tool für Momente gedacht, in denen die Nutzer sofortige Hilfe benötigen und ihre Anfrage aus zeitlichen oder anderen Gründen nicht eintippen können. So lassen sich Fragen zu Dingen stellen, die sich direkt vor dem Nutzer befinden. Kurz gesagt: Kamera auf das Objekt richten, Frage stellen und die Gemini-KI in der Google-Suche erledigt den Rest.

Search Live ist ein Bestandteil des KI-Modus der Google-Suche, kann aber auch aus Google Lens heraus gestartet werden. Wie das Ganze funktioniert, zeigt man jetzt mit einer gut gemachten Infografik. In dieser könnt ihr sehen, wofür sich der Modus verwenden lässt, wie sich der Modus starten lässt und in welchen Bereichen es verwendet werden kann. Die Anwendungsgebiete reichen von Reisen und Hobby über Technik und Lernen bis zu Freizeit und Alltag.

















So könnt ihr Search Live am Smartphone starten

Öffnet die Google App auf Android oder iOS.

Tippt auf das Live-Symbol unter der Suchleiste.

Stellt eure Frage laut, um eine hilfreiche Audio-Antwort zu erhalten.

Anschließend könnt ihr das Gespräch mit Rückfragen fortsetzen oder über weiterführende Links zu Webseiten tiefer in das jeweilige Thema eintauchen.

Die Erweiterung des KI-Modus basiert auf dem erst vor wenigen Wochen gestarteten Sprach- und Audiomodell Gemini 3.1 Flash Live, das mit diesem Tool Premiere feiert. Es ermöglicht natürlichere Dialoge als die Vorgänger und ist von Grund auf multilingual konzipiert. Das bedeutet, dass die Nutzer in ihrer bevorzugten Sprache sprechen können und die KI sich dementsprechend automatisch anpassen wird. Auch ein Sprachwechsel innerhalb einer Konversation ist möglich.

Wenn ihr eure Kamera bereits mit Google Lens auf etwas richtet, wählt einfach die neue Live-Option am unteren Bildschirmrand aus. Die Kamerafreigabe ist standardmäßig aktiviert, sodass ihr sofort ein direktes Gespräch über alles führen können, was ihr vor euch seht.

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