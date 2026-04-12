Knallerpreise im Google Store: Bis 30 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones, Fitbit, Pixel Watch 4 & Pixel Buds

Wir sind in einem Aktionswochenende das uns auch diesmal wieder viele starke Angebote im Google Store bei Amazon mitbringt, die ihr bei Bedarf nicht verpassen solltet: Jetzt gibt es noch mehr als 30 Prozent Rabatt auf einige Pixel 10-Smartphones aller Linien, starke Aktionen auf die Pixel Buds und die Pixel Watch 4 und auch auf das Nest-Portfolio. Wir listen euch in diesem Artikel die derzeit besten Aktionen auf die aktuellen Google-Produkte.



Es ist gefühlt das erste echte Frühlingswochenende und nachdem uns der Osterhase in der vergangenen Woche einige starke Aktionseier ins Nest gelegt hat, geht es jetzt nochmal genauso weiter: Bei den bei den Pixel-Aktionen im Google Store könnt noch viele reduzierte Preise finden. Im Rahmen von befristeten Aktionen gibt es an diesem Wochenende hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, auf die Pixel Budget-Geräte, auch auf die smarten Kopfhörer der Pixel Buds-Serie und immer öfter sogar auf die Pixel Watch 4. Aber auch Fitnesstracker der Marke Fitbit und Smart Home-Produkte von Nest sind günstiger zu bekommen.

Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones

Immer mehr Nutzer können sich für ein Pixel-Smartphone begeistern und können aus einer großen Auswahl von Geräten der zehnten und neunten Generation schöpfen. Jetzt gibt es bis zu 31 Prozent Rabatt auf das Pixel 10, für das Flaggschiff 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro und wer es gerne sehr groß hat, kann sich 28 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL sichern. Um das Portfolio zu komplettieren, ist auch das faltbare Geräte rabattiert: Jetzt gibt es sehr relevante 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro Fold – was bei dieser Preisklasse eine hohe Ersparnis bedeutet.

Im Google-Portfolio kann man aus gutem Grund aber auch zum Budget-Bereich greifen, der starke Leistung zu einem günstigen Preis verspricht – das gilt sowohl für die zehnte als auch die neunte Pixel-Generation. Beide werden bis Frühjahr 2033 bzw. Frühjahr 2032 mit Updates versorgt, sodass ihr euch auch vom Angebot leiten lassen könnt: Jetzt gibt es schon 10 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a. Kann man mitnehmen, aber noch mehr lohnt sich der Blick auf den Vorgänger mit sehr ähnlicher Leistung: Es gibt das Pixel 9a für nur 349 Euro – ein echter Knallerpreis.

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Hohe Rabatte auf Pixel Buds-Kopfhörer

Ein gutes Smartphone kann auch von guten Kopfhörern begleitet werden und somit gibt es jetzt auch hohe Rabatte auf die Google-Geräte beider Preisklassen – Standard und Pro. Jetzt könnt ihr euch 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 oder sogar bis zu 26 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a sichern.

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Hohe Rabatte auf Pixel Watch 4

Nicht nur die Smartphones und die smarten Kopfhörer bilden eine Einheit, sondern auch mit der Smartwatch könnte ihr euren digitalen Alltag komplettieren: Nach einer langen Zeit ohne jegliche Aktionen gibt es jetzt 27 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (41mm), die in verschiedenen Varianten, Farben und auch Preisen erhältlich ist. Schaut einfach mal herein, welche Rabatthöhen sich aus eurer Wunschkombinatoin ergeben. Für die größere Variante gibt es sogar 36 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (45mm) – auch hier ist mit verschieden hohen Angeboten zu WLAN, LTE und den Farben.

Letzte Aktualisierung am 11.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Hohe Rabatte auf Fitbit-Produkte

Die Marke Fitbit hat bei Google schon viel mitegemacht und dürfte mit einem neuen Fitnesstracker ohne Display neu belebt werden. Bis es soweit ist, gibt es Aktionen auf das bestehende Portfolio: Jetzt gibt es 45 Prozent auf den Fitbit Inspire 3 Fitnesstracker, bis zu 41 Prozent Rabatt auf die Fitbit Charge 6 oder auch 39 Prozent Rabatt auf die Fitbit Versa 4 Smartwatch.

Außerdem gibt es an diesem Wochenende Rabatte auf das Nest-Portfolio mit Überwachungslösungen, ihr findet das alles einzeln aufgelistet im Google Store bei Amazon.

Letzte Aktualisierung am 9.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Viele starke Angebote beim Amazon-Frühlingsstart

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