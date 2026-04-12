Google One & Gemini: KI-Speicherplatz bald nicht mehr kostenlos? Größere Veränderungen deuten sich an

Die Abo-Plattform Google One und das KI-Modell Gemini sind eigentlich in völlig anderen Bereichen unterwegs, aber dennoch fest miteinander verbunden. Vor wenigen Tagen erhielten viele Abonnenten einen überraschenden Speicherplatz-Boost, der natürlich sehr positiv aufgenommen worden ist. Doch das dürfte ein Hinweis darauf sein, dass der KI-Speicherplatz schon sehr bald nicht mehr kostenlos sein wird.



Alle Google-Nutzer erhalten von Beginn an 15 Gigabyte Speicherplatz, der für die drei Dienste Google Drive, Google Fotos und GMail verwendet werden kann. Geht dieser zur Neige, lässt er sich durch ein Abo bei Google One mehrstufig erweitern. Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen meine Meinung zu Text gebracht, dass Google One das beste Cloudspeicher-Paket bietet – unter anderem auch wegen der zusätzlich enthaltenen Gemini-Vorteile. Schon ab zwei Terabyte ist Gemini mit im Gepäck und bietet einen erweiterten Funktionsumfang.

Bisher ist es so, dass zwar für den Zugang zu den erweiterten Gemini-Funktionen in Form eines höheren Google One-Abos gezahlt werden muss (siehe auch die Gemini-Abos im Vergleich), der für die erzeugten und hochgeladenen benötigte Speicherplatz allerdings kostenlos ist. Die Nutzer bezahlen also die Funktionalität und die Rechenpower, aber nicht den Speicherplatz. Das ist ein nachvollziehbares Modell, widerspricht aber dem für andere Google-Apps geltenden Rahmen. Es ist genau umgekehrt.

Die Google One-Abonnenten bezahlen für den Speicherplatz in GMail, Drive und Fotos, während die funktionelle Nutzung oder die benötigte Rechenpower unbegrenzt kostenlos angeboten wird. Bei Gemini zahlt man hingegen die Rechenpower und erhält den Speicherplatz kostenlos. Weil alle Produkte innerhalb von Google One zusammengeführt werden, könnte sich dieses konträre Modell schon bald verändern bzw. adaptiert werden.









Gemini-Speicherplatz bald nicht mehr kostenlos?

Die Gemini-KI benötigt nicht nur gewaltige Rechenpower, sondern durch die multimediale Nutzung auch sehr viel Speicherplatz. Alle Nutzer können endlos Bilder hochladen, Videos hochladen, Audio hochladen. Können Bilder erzeugen, Videos erzeugen, große Dokumente erzeugen. Können in NotebookLM riesige Dateisammlungen anlegen und somit sehr schnell Dutzende Gigabyte an Speicherplatz belegen. Google hat die dafür notwendige Infrastruktur, aber die Frage ist natürlich, warum man für eine Datei bei Google Drive bezahlen muss und bei Gemini/NotebookLM nicht?

Es ist anzunehmen, dass der von den persönlichen Gemini-Daten belegte Speicherplatz schon bald vom Google One-Kontingent abgezogen wird. Rein faktisch hätte das von Beginn an der Fall sein müssen, doch in der Aufbauphase war die Gemini-Anbindung bekanntlich noch nicht so weit und Google wollte die Nutzer um jeden Preis zu Gemini locken. Ein wachsendes Speicherplatzproblem für die Nutzer wäre dabei hinderlich gewesen. Vergleichbar mit dem kostenlosen Google Fotos-Speicherplatz für das Auto Backup, den man nach vielen Jahren eingestellt hat. Dasselbe Schicksal dürfte schon bald den Gemini-Speicherplatz ereilen.

Ich sehe den kürzlichen Google One Speicherplatz-Boost als klares Signal dafür, dass diese Umstellung nicht weit entfernt ist. Warum sonst sollte man den Nutzern einfach so ein Upgrade von 2 TB auf 5 TB spendieren? Denn gerade im Bereich des Pro-Abos dürfte es so sein, dass die Nutzer viele Medien erstellen, sodass der Speicherplatz benötigt wird. Härter treffen würde es eher die Standardnutzer mit 15 GB oder 100 GB, die bei regelmäßiger Gemini-Nutzung noch schneller als mit GMail, Drive oder Fotos an ihre Grenzen stoßen.

Hinweis: Dieser Artikel ist reine Spekulation, doch die Indizien mehren sich.

Letzte Aktualisierung am 23.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.