Google Play Store Aktion: Diese 69 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Am Sonntag hält der Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein. Heute berichten wir über die neuen Google KI-Apps, über den Fitbit Health Coach und zeigen euch die vertikale Tableiste in Google Chrome. Verpasst auch nicht die Pixel-Aktionen im Google Store.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 11.04.2026

Knallerpreise im Google Store: Bis 30 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones, Fitbit, Pixel Watch 4 & Pixel Buds

Apps
Business Card Maker: Logo Card
Business Card Maker: Logo Card
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Business Card Maker: Logo Card
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Image Converter - HEIC to JPG
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Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Shout Screen - Big Text Screen
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Shout Screen - Big Text Screen
Entwickler: Power Mind Apps
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Image to PDF - PNG to PDF
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Entwickler: TAPUNIVERSE
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QR-Code-Generator & Scanner
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Entwickler: Apps360 Team
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Reminder Pro - Erinnerung
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Reminder Pro - Erinnerung
Entwickler: made easy
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Passport Photo: ID Photo Print
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Passport Photo: ID Photo Print
Entwickler: TAPUNIVERSE
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Scan Text From Image English
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Entwickler: Power Mind Apps
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Stick - Remote Control TV Pro
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Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
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Spy Camera Network Scanner PRO
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Spy Camera Network Scanner PRO
Entwickler: Ai Apps SRL
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Haunted Radio Spirit Box
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Haunted Radio Spirit Box
Entwickler: White Light EVP
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Photos Charging Slideshow
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Entwickler: Yogesh Dama
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HD Wallpapers Gallery
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HD Wallpapers Gallery
Entwickler: Power Mind Apps
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Watch Faces
Perpetual Watch Face
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Perpetual Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Material You 2: Watch face
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Material You 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Spooky: Halloween Watch Face
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Spooky: Halloween Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Concentric 1: Watch face
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Concentric 1: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Hybrid Zanes Watch Face
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Hybrid Zanes Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
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Android: Google startet neue KI-Apps für viele Nutzer – AI Edge Eloquent und AI Edge Gallery mit Gemma 4

Fitbit Health Coach: Das ist Googles neuer KI-Trainer für Fitness, Gesundheit, Schlaf und Wohlbefinden (Videos)




pixel angebote

Spiele
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
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Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Entwickler: UnknownProjectX
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EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
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EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
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[365fun] Jewel Match
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[365fun] Jewel Match
Entwickler: wind
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[365fun] Paint Monster
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[365fun] Paint Monster
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Apart2
[365fun] Apart2
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[365fun] Apart2
Entwickler: wind
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Synonyms PRO
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Synonyms PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
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Mix Alchemy
Mix Alchemy
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Mix Alchemy
Entwickler: Manja Studio
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Chinese Checkers Master
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Chinese Checkers Master
Entwickler: UnknownProjectX
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[365fun] Balance Game
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[365fun] Balance Game
Entwickler: wind
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[365fun] Scroll Match3
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[365fun] Scroll Match3
Entwickler: wind
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[365fun] PipeMan
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[365fun] PipeMan
Entwickler: wind
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[365fun] Swipe Break Out PvP P
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[365fun] Swipe Break Out PvP P
Entwickler: wind
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Tower Defense: Epic Turret Pro
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Tower Defense: Epic Turret Pro
Entwickler: MAY STUDIO
Preis: Kostenlos
Word Tower - Premium Puzzle
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Word Tower - Premium Puzzle
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Word Search Game: Offline
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Word Search Game: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
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EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Stack 2048
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Stack 2048
Entwickler: AK Studio Mobile
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Brain Game - Find3x
Brain Game - Find3x
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Brain Game - Find3x
Entwickler: BOYMATE10 GAMES
Preis: Kostenlos
Find12x 4P
Find12x 4P
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Find12x 4P
Entwickler: BOYMATE10 GAMES
Preis: Kostenlos
Brain Game - Find5x 4P
Brain Game - Find5x 4P
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Brain Game - Find5x 4P
Entwickler: BOYMATE10 GAMES
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Find12x
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Find12x
Entwickler: BOYMATE10 GAMES
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Okey - Rummy
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Okey - Rummy
Entwickler: BOYMATE10 GAMES
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Brain Game - Find2Y
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Brain Game - Find2Y
Entwickler: BOYMATE10 GAMES
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Brain Card Game - Xbar10n
Brain Card Game - Xbar10n
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Brain Card Game - Xbar10n
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Denkspiel - Find5x
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Denkspiel - Find5x
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Stickman Legends: Kampf-spiele
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Stickman Legends: Kampf-spiele
Entwickler: Putaleng
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Find5x 4P
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Find5x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Hexaring - Icon Pack
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Hexaring - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Hexa Crop - Icon Pack
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Hexa Crop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
OTO - Icon Pack
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OTO - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Hexanet White - Icon Pack
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Hexanet White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
RoseLine Red - Icon Pack
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RoseLine Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Asphalt - Dark Icon Pack
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Asphalt - Dark Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Rock - Black Icon Pack
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Rock - Black Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Lime - icon pack
Lime - icon pack
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Lime - icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Supernova Icon Pack
Supernova Icon Pack
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Supernova Icon Pack
Entwickler: OSheden Design
Preis: Kostenlos
CircleDock 3D - Icon Pack
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CircleDock 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Pixel Cubic 3D - Icon Pack
Pixel Cubic 3D - Icon Pack
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Pixel Cubic 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Linios Purple - Icon Pack
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Linios Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
GrapeLine - Purple Icon Pack
GrapeLine - Purple Icon Pack
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GrapeLine - Purple Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Inab Purple - Icon Pack
Inab Purple - Icon Pack
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Inab Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Dock 3D - Icon Pack
Dock 3D - Icon Pack
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Dock 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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